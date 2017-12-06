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Горбачев назвал безобразием отстранение России от Игр

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Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев высказался по поводу отстранения России от Олимпийских игр в 2018 году. Политик назвал происходящее безобразием.

"Это просто нехорошо и все. Это спорт, черт возьми. Я думаю, если что-то было и какие-то были допущены нарушения, то это должно было решаться нормально", – уверен он. Горбачев выступает за то, чтобы Россия была полностью восстановлена в правах, передает Russia Today со ссылкой на "Р-Спорт".

Автор: Евгений Мышко6 декабря 2017, 11:41

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