Горбачев назвал безобразием отстранение России от Игр

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев высказался по поводу отстранения России от Олимпийских игр в 2018 году. Политик назвал происходящее безобразием.

"Это просто нехорошо и все. Это спорт, черт возьми. Я думаю, если что-то было и какие-то были допущены нарушения, то это должно было решаться нормально", – уверен он. Горбачев выступает за то, чтобы Россия была полностью восстановлена в правах, передает Russia Today со ссылкой на "Р-Спорт".

