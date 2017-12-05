На севшей в лужу Собчак поставили крест
"Это зависит от того, какой результат Ксения Собчак получит на выборах президента, если она вообще до них дойдет", – отреагировал на заявление телеведущей политолог, президент холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко, слова которого приводит НСН. По его мнению, трудно представить, кто может войти в партию Собчак.
"Если мы посмотрим на людей, которые возглавляют ее штабы, в основном это достаточно маргинальные персонажи, не имеющие собственного авторитета и узнаваемости. Это чисто технические люди. Я крайне скептически отношусь к перспективам подобного рода партий", – подчеркнул аналитик.
Ранее Собчак открыла предвыборный штаб в Ростове-на-Дону. Пришедшим горожанам она рассказала, что заставило ее участвовать в президентской гонке. По словам телеведущей, предвыборный цикл она рассматривает как возможность привлечь внимание к тем или иным проблемам.
Собчак объявила о желании баллотироваться в президенты в конце октября. За прошедшие с этого момента полтора месяца она успела сделать ряд скандальных высказываний. Например, сообщила, что именно Россия виновата в том, что западные страны ввели против нее санкции.
Собчак, объявившая о желании баллотироваться на пост президента, в интервью СNN сказала, что поддерживает санкции против России— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 9 ноября 2017 г.
Отличный кандидат. Лучше не бывает :)
При этом Собчак отметила, что народ не должен страдать от ограничительных мер. "Это нечестно по отношению к ним", – подчеркнула она. Также телеведущая подтвердила свою позицию по Крыму. Как заявила ранее вероятный претендент на высший государственный пост, полуостров является частью Украины "в соответствии с международным законодательством".
Кроме того, телеведущая подняла вопрос о необходимости предать земле тело Владимира Ленина. Решение должен принять российский народ, сказала она. Однако случился небольшой конфуз: пользователи Сети напомнили светской львице, что неделей ранее она была не столь демократична. В интервью Юрию Дудю, вышедшем 24 октября, она взяла на себя всю тяжесть решения этого вопроса.
Ксения Собчак говорит, что Крым украинский, а санкции Россия заслужила и она их поддерживает. А потом, когда наберёт на выборах свои заслуженные полтора процента, будет орать о нечестных выборах и подтасовках.— Голос Мордора (@spacelordrock) 9 ноября 2017 г.
Подобные заявления вызвали шквал критики как со стороны общественности, так и со стороны политиков. Довольно резко высказался о Ксении Собчак глава КПРФ Геннадий Зюганов. "Одна мадам из "Дома-2" в качестве "кандидата по вызову" начинает нести всякую чушь. Мне стыдно становится за страну!" – сказал лидер коммунистов.
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