На севшей в лужу Собчак поставили крест

Вероятный кандидат в президенты России Ксения Собчак не собирается уходить из политики после выборов: телеведущая грозится создать собственную политическую партию. Однако эксперты крайне скептически смотрят на ее предвыборные кульбиты.

"Это зависит от того, какой результат Ксения Собчак получит на выборах президента, если она вообще до них дойдет", – отреагировал на заявление телеведущей политолог, президент холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко, слова которого приводит НСН. По его мнению, трудно представить, кто может войти в партию Собчак.

"Если мы посмотрим на людей, которые возглавляют ее штабы, в основном это достаточно маргинальные персонажи, не имеющие собственного авторитета и узнаваемости. Это чисто технические люди. Я крайне скептически отношусь к перспективам подобного рода партий", – подчеркнул аналитик.

Ранее Собчак открыла предвыборный штаб в Ростове-на-Дону. Пришедшим горожанам она рассказала, что заставило ее участвовать в президентской гонке. По словам телеведущей, предвыборный цикл она рассматривает как возможность привлечь внимание к тем или иным проблемам.

Собчак объявила о желании баллотироваться в президенты в конце октября. За прошедшие с этого момента полтора месяца она успела сделать ряд скандальных высказываний. Например, сообщила, что именно Россия виновата в том, что западные страны ввели против нее санкции.

Собчак, объявившая о желании баллотироваться на пост президента, в интервью СNN сказала, что поддерживает санкции против России



Отличный кандидат. Лучше не бывает :) — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 9 ноября 2017 г.

При этом Собчак отметила, что народ не должен страдать от ограничительных мер. "Это нечестно по отношению к ним", – подчеркнула она. Также телеведущая подтвердила свою позицию по Крыму. Как заявила ранее вероятный претендент на высший государственный пост, полуостров является частью Украины "в соответствии с международным законодательством".

Кроме того, телеведущая подняла вопрос о необходимости предать земле тело Владимира Ленина. Решение должен принять российский народ, сказала она. Однако случился небольшой конфуз: пользователи Сети напомнили светской львице, что неделей ранее она была не столь демократична. В интервью Юрию Дудю, вышедшем 24 октября, она взяла на себя всю тяжесть решения этого вопроса.

Ксения Собчак говорит, что Крым украинский, а санкции Россия заслужила и она их поддерживает. А потом, когда наберёт на выборах свои заслуженные полтора процента, будет орать о нечестных выборах и подтасовках. — Голос Мордора (@spacelordrock) 9 ноября 2017 г.

Подобные заявления вызвали шквал критики как со стороны общественности, так и со стороны политиков. Довольно резко высказался о Ксении Собчак глава КПРФ Геннадий Зюганов. "Одна мадам из "Дома-2" в качестве "кандидата по вызову" начинает нести всякую чушь. Мне стыдно становится за страну!" – сказал лидер коммунистов.