Россия нашла способ отомстить США
Шаги Москвы информированные источники называют зеркальным ответом на такие же меры США в отношении России. Вашингтон – также с 1 января 2018-го – закрыл для российских наблюдателей воздушное пространство над Аляской и Гавайями и ограничил дальность полетов, сообщает "Утро.ru".
"Речь идет о приведении перечня аэродромов в соответствие с договором. Такой шаг является зеркальным в ответ на заявленные США меры в отношении России, которые также планируется ввести с января", — заявил военно-дипломатический источник РИА Новости.
Договор об открытом небе был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств – членов ОБСЕ. Россия ратифицировала документ в мае 2001-го. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.
На Аляску свысока.— Константин Ямантау (@konstitans) 19 декабря 2017 г.
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О намерении Белого дома ввести ограничения на полеты российских наблюдателей еще в сентябре сообщали американские СМИ. Они утверждали, что это ответ властей на шаги российской стороны – ужесточение правил наблюдения в районе Калининграда. В рамках Договора об открытом небе дальность разведывательного полета может составлять до 5,5 тысячи километров, а Россия ограничила их дальность до 500 километров, пишет газета "Известия".
В Москве пояснили, что наблюдательные полеты НАТО мешали работе аэропорта Храброво в Калининграде. В то же время в Кремле призвали США не стесняться и продолжать выдвигать любые претензии. Желательно – в строгом соответствии с документом.
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