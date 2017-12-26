Шпионы из США скрыли истинную причину смерти Сталина

Историк Николай Над нашел оригинальные мемуары дочери Сталина Светланы Аллилуевой. Исследователь утверждает, что они сильно отличаются от опубликованной на Западе версии.

"Книга была подготовлена и издана сбежавшей из СССР "кремлевской принцессой" при самой активной помощи ЦРУ. В итоге американские "спец-литераторы" многие фрагменты убрали, сочинив взамен другие, так что первоначальный текст, разбивка на главы оказались в значительной степени искажены", – приводит слова Николая Нада газета "Московский комсомолец".

По словам историка, в оригинальной версии мемуаров Аллилуевой есть намек на реальную причину гибели Иосифа Виссарионовича. Якобы, его дочь написала: "В коридоре кто-то громко плакал. Это была медсестра, делавшая ночью уколы, – она заперлась в одной из комнат и плакала там, как будто умерла вся ее семья...". При этом, в опубликованном варианте записок, якобы американские шпионы изменили текст.

"В коридоре послышались громкие рыдания, – это сестра, проявлявшая здесь же, в ванной комнате, кардиограмму, громко плакала, – она так плакала, как будто погибла сразу вся ее семья…", – гласит изданный вариант. Это изменение позволило Наду сделать вывод о важности того самого укола. Историк утверждает, что именно он погубил Сталина.

"Этот эпизод основательно изменен в книге потому, что он касается не просто какой-то медсестры, а именно медсестры Моисеевой! Той самой – сделавшей укол, после которого Сталин тут же умер! И Моисеева, осознав, что это ее рук дело, потом рыдала так, как будто умерла вся ее семья", – объяснил Над журналистам.

По словам историка, ему удалось получить доступ к засекреченному медицинскому архиву Сталина. Якобы, там он нашел информацию, что Моисеева вколола вождю народов адреналин. "(Как пояснили мне медики, при состоянии, которое наблюдалось у вождя в последние часы его жизни, уколы адреналина противопоказаны, так как вызывают спазмы сосудов большого круга кровообращения и чреваты летальным исходом", – рассказал Над.

Напомним, согласно официальной информации смерть Иосифа Джугашвили наступила вечером пятого марта 1953 года. Судмедэксперты назвали причиной гибели Кобы кровоизлияние в мозг.