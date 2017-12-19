Путин выступил с первой предвыборной речью
"Все мы, от мала до велика, как говорят, должны помнить, что Россия, наш народ, по сути все наши семьи, прошли через очень сложный и слишком трудный период своей истории – через революции, войны, кардинальные изменения всего жизненного уклада", – сказал российский лидер.
Беречь государственность и свободу России, согласие в ее обществе – вот главные задачи, которые президент обозначил перед собой как действующий глава государства и как кандидат на этот пост на выборах в следующем году.
"Я вижу в этом и нашу общую с вами задачу, и, конечно, свой личный долг и гражданскую ответственность", – сказал Путин.
Россия, подчеркнул он, не только сохранила целостность и суверенитет, но и совершила прорывы по важнейшим направлениям развития. "Мы уже доказали, что можем воплощать мечты и самые амбициозные планы, преодолевать сложнейшие испытания вопреки всем обстоятельствам", – добавил президент.
По его словам, страна достигла значительных успехов в социальной сфере, обеспечении обороноспособности, сельском хозяйстве. "Создали мощную базу, резервы, современный потенциал для дальнейшего уверенного движения вперед", – добавил Путин.
Страна не должна сходить с избранного пути, сказал глава государства. "Нельзя оступиться, нельзя сбиться с выбранного курса, иначе вновь придется все начинать практически с нуля", – подчеркнул российский лидер.
Президентская гонка стартовала в России в понедельник, 18 декабря, с момента опубликования соответствующего постановления Совета Федерации в "Российской газете". Начиная с этого дня кандидаты от партий и самовыдвиженцы могут подавать необходимые документы в Центризбирком.
О намерении баллотироваться на высший пост в государстве на сегодняшний день заявили 23 человека. Среди них – депутат Госдумы Владимир Жириновский, телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон, предприниматель Сергей Полонский и бизнес-омбудсмен Борис Титов.
Выборы главы государства пройдут 18 марта 2018 года – в день четвертой годовщины воссоединения Крыма с Россией. Владимир Путин объявил о своем участии в предвыборной гонке 6 декабря на встрече с ветеранами и тружениками Горьковского автозавода в Нижнем Новгороде.
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