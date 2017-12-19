Путин выступил с первой предвыборной речью

Россия должна беречь свою государственность, свободу и стабильность в обществе. Об этом на форуме Общероссийского народного фронта во вторник, 19 декабря, заявил президент России Владимир Путин.



"Все мы, от мала до велика, как говорят, должны помнить, что Россия, наш народ, по сути все наши семьи, прошли через очень сложный и слишком трудный период своей истории – через революции, войны, кардинальные изменения всего жизненного уклада", – сказал российский лидер.

Беречь государственность и свободу России, согласие в ее обществе – вот главные задачи, которые президент обозначил перед собой как действующий глава государства и как кандидат на этот пост на выборах в следующем году.

"Я вижу в этом и нашу общую с вами задачу, и, конечно, свой личный долг и гражданскую ответственность", – сказал Путин.

Россия, подчеркнул он, не только сохранила целостность и суверенитет, но и совершила прорывы по важнейшим направлениям развития. "Мы уже доказали, что можем воплощать мечты и самые амбициозные планы, преодолевать сложнейшие испытания вопреки всем обстоятельствам", – добавил президент.

По его словам, страна достигла значительных успехов в социальной сфере, обеспечении обороноспособности, сельском хозяйстве. "Создали мощную базу, резервы, современный потенциал для дальнейшего уверенного движения вперед", – добавил Путин.

Страна не должна сходить с избранного пути, сказал глава государства. "Нельзя оступиться, нельзя сбиться с выбранного курса, иначе вновь придется все начинать практически с нуля", – подчеркнул российский лидер.





Президентская гонка стартовала в России в понедельник, 18 декабря, с момента опубликования соответствующего постановления Совета Федерации в "Российской газете". Начиная с этого дня кандидаты от партий и самовыдвиженцы могут подавать необходимые документы в Центризбирком.

О намерении баллотироваться на высший пост в государстве на сегодняшний день заявили 23 человека. Среди них – депутат Госдумы Владимир Жириновский, телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон, предприниматель Сергей Полонский и бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Выборы главы государства пройдут 18 марта 2018 года – в день четвертой годовщины воссоединения Крыма с Россией. Владимир Путин объявил о своем участии в предвыборной гонке 6 декабря на встрече с ветеранами и тружениками Горьковского автозавода в Нижнем Новгороде.

