Володин: С Путиным у нашей страны есть будущее

С президентом Владимиром Путиным у России есть будущее. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя решение главы государства идти на выборы в качестве самовыдвиженца, которое он озвучил во время большой пресс-конференции 14 декабря. По словам председателя нижней палаты, президент – самый популярный политик России, который опирается на все общество.



По словам Володина, решение Путина пойти на выборы главы государства в качестве самовыдвиженца абсолютно логично. Это еще раз подчеркивает, что глава государства ставит во главу угла интересы народа и государства, сказал спикер.



"Он – президент всех россиян, независимо от их партийной принадлежности. Круг его сторонников намного шире электоральной базы самой популярной партии – "Единой России". У него есть сторонники среди КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России", среди правых", – отметил глава нижней палаты.

Путин, уверен Володин, проводит сбалансированную политику, поддерживая рыночные реформы и экономические новшества, но при этом являясь сторонником консервативных ценностей.

"Приняв решение о выдвижении от народа России, он продлевает консолидацию общества и политических сил, сложившуюся на основе крымского консенсуса 2014 года", – сказал спикер Госдумы.

Володин также отметил, что глава государства дает возможность для представителей многих партий принять участие в его избирательной кампании и самореализоваться в будущем. "Предвыборная программа может объединить их", – полагает председатель нижней палаты парламента.

Вместе с тем он добавил, что президент не привык искать легких путей. "Выдвижение от партии упростило бы многое. Принятое же им решение закладывает мобилизационный сценарий кампании, в основе которого лежит диалог с широкими слоями общества", – пояснил Володин.





По словам спикера, сильная сторона президента – умение вести диалог. Володин напомнил, что Путин может часами обсуждать проблемы и с молодежью, и с рабочими, врачами и представителями других профессий. "Решение главы государства идти на выборы соответствует ожиданиям людей, с ним Россия будет сильной.

С Путиным у нашей страны есть будущее", – резюмировал председатель нижней палаты.

Напомним, Владимир Путин объявил о своем участии в выборах главы государства на встрече с ветеранами и тружениками Горьковского автозавода в Нижнем Новгороде в среду, 6 декабря. Выборы главы государства состоятся 18 марта 2018 года – в день четвертой годовщины воссоединения Крыма с Россией.



Комментируя участие Путина в предстоящих выборах, Володин отмечал, что такое решение главы государства дает уверенность в завтрашнем дне. "Потому что наш президент всеми своими делами, служением нашей стране доказал, что мы многое можем сделать. И он как глава государства всегда в тяжелейшее время делал все для того, чтобы защитить людей, страну от проблем", – говорил спикер.

По его словам, поддержка всех слоев общества даст Путину дополнительные возможности решать стоящие перед страной задачи. "Нельзя быть самоуспокоенным и нельзя никому самоуспокаиваться", – подчеркнул он.

Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина (13-я по счету) длилась 3 часа 41 минуту. Глава государства ответил на вопросы журналистов о социально-экономическом развитии страны и взаимоотношениях с другими государствами на международной арене.

