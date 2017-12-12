Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

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Собчак подложила свинью Украине

Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Заявления потенциального кандидата в президенты России Ксении Собчак по поводу принадлежности Крымского полуострова могут иметь серьезные последствия для Украины. И нынешние власти Незалежной им вряд ли обрадуются.
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"Раз самоопределение Крыма должна была решать вся Украина, а не только Крым, то логично предположить, что самоопределение Украины должен был решать весь СССР, а не только Украина. Верно же?" – написал политолог Владимир Корнилов в своем блоге. Идею Собчак эксперт назвал "замечательной".

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Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

По словам аналитика, нужно поддержать инициативу Собчак о проведении нового референдума в Крыму и провести сразу два голосования: по непосредственно статусу полуострова и по независимости Украины. "Но чтобы подсчет велся по совокупности в России и на Украине. Ведь это же логика идеи Собчак, верно?" – задается Корнилов риторическим вопросом. Как заметил эксперт, таким образом и Крым подтвердит свой статус, и Украина вернется в Россию.


Напомним, телеведущая Ксения Собчак 18 октября объявила о своем намерении участвовать в президентских выборах, которые пройдут в марте следующего года. Светская львица, известная своим эпатажным поведением, уже успела сделать немало скандальных заявлений на общественно-политическую тематику.

Прошлась "кандидат в кандидаты" и по вопросу Крыма. Полуостров, по ее словам, принадлежит Киеву "с точки зрения международного права", а в отношениях между Россией и Украиной главное сейчас – сесть за стол переговоров. Тогда и можно будет решать, в составе какого государства останется Крым, заявила она.


На полуострове с недоумением отнеслись к таким, мягко сказать, сомнительным заявлениям. Вице-премьер республиканского правительства Дмитрий Полонский подчеркнул, что утверждения светской львицы о статусе полуострова лишь демонстрируют ее непрофессионализм и отсутствие необходимых знаний.

Автор: Иван Поляков12 декабря 2017, 19:07

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