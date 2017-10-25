Собчак сцепилась с Поклонской

Ксения Собчак ответила на слова депутата Госдумы Натальи Поклонской о территориальной принадлежности Крыма. Кандидату в президенты России, заявившей ранее, что полуостров – украинский, не понравилось, что экс-прокурор даже не желает обсуждать вопрос о его статусе.

Наталья Поклонская после утверждения Ксении Анатольевны о том, что Крым – украинский, высказала удивление такой позицией. Депутата поразило, что есть еще люди, которые сомневаются в принадлежности полуострова России.

Заявившая на днях о своем участии в президентской избирательной кампании Собчак, в свою очередь, отметила: в этом сомневается не только она, но и "все мировое сообщество". "Вхождение Крыма в Россию не признала буквально ни одна мировая держава, даже Беларусь. Да что там мировая держава: даже Сбербанк России не признает Крым частью России", – написала она в Facebook.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская подвергла резкой критике слова Ксении Собчак о том, что Крым является "украинской территорией". По мнению бывшего прокурора полуострова, кандидат проявила неуважение к людям и к собственной родине, передает URA.Ru. "Так может сказать только тот человек, который ничего дальше своего тусовочного мира и креативного меньшинства не видит. Статус Крыма вообще не обсуждается, неужели кому-то еще неизвестно, что Крым и Севастополь – это Россия", – заявила Поклонская. Депутат подчеркнула, что крымчане вернули себе родину, рискуя собственными жизнями.

Собчак же, оказывается, "действительно неприятно, что Россия не держит слово, данное Украине". А в МГИМО кандидата учили, что "международные договоры нужно уважать". "Но, видимо, в евпаторийском филиале харьковского юридического института и в Государственной думе есть вещи, которые не обсуждаются: Крым – наш, царь женился девственником, Путин – навечно", - иронизирует новоявленный политик.

Однако пользователи Facebook быстро нашли несоответствие нынешних изречений телеведущей с ее же постами трехлетней давности. В которых она, кстати, также вспоминала период обучения в МГИМО.

"Ксения! А куда же за 3,5 года делась гордая и восторженная одиночка, которая так радовалась блестяще проведенной политической комбинации, выпускница МГИМО, поклонница Черноморского флота под флагом РФ в Крыму, ревнительница геополитических интересов России, которая поехала практически сразу же после присоединения Крыма к России на полуостров?" – спросил светскую львицу эксперт Вадим Манукян.

И действительно, вот что писала Собчак на своей странице в марте 2014-го. "Кстати, все мои друзья против Крыма – я в гордом одиночестве считаю, что это блестяще разыгранная политическая комбинация. Нравится это с т зр. реалполитик. Я на это смотрю как выпускница МГИМО с т зр. Российских геополитических интересов (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", - заявляла тогда теледива.

Отметили наблюдатели и тот факт, что карта России на официальном сайте кандидата в президенты включает Крым. Более того, Собчак активно привлекает сторонников на территории полуострова. "На данный момент уже 53 крымчанина записались и они учтены в ее 10 000 поддержки из 100 000 необходимых. Таким образом, несмотря на заявление – в реальности Собчак делает на крымчан свою ставку на выборах. ХитрО", – написал эксперт.