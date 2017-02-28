Зачем Путин простил "блудного сына" Лукашенко

Сегодняшнее "примирительное" заявление президента России Владимира Путина относительно ситуации в российско-белорусских отношениях приведет к еще большему укреплению связей между двумя странами. Об этом заявил ведущий эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Алексей Кузьмин.

По словам эксперта, за весь период после распада СССР в отношениях между Москвой и Минском было немало ссор. "Лукашенко ведет себя как своенравная жена богатого мужа: с одной стороны, постоянно напоминает, что тоже имеет права. Но с другой стороны, Александр Григорьевич прекрасно осознает, что Россия без него проживет, а вот он без нее – не факт", – отметил Кузьмин в комментарии изданию "Ридус".

Политолог считает, что обе стороны хорошо понимают соотношение сил и "весовых категорий", посему эмоциональные всплески и проблемы в отношениях Москвы и Минска во всех случаях разрешаются в рабочем порядке и ведут в дальнейшем лишь к еще большему укреплению двухсторонних связей. "Сперва Россия восстановила пограничный контроль с Белоруссией. И Лукашенко в феврале как миленький прилетел в Сочи "покататься на лыжах". Наверное, неплохо покатался, раз Путин сделал сегодняшнее заявление", – констатировал политолог.

Президент России Владимир Путин во вторник, 28 февраля, во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Киргизии Алмазбеком Атанбаевым назвал возникающие между Москвой и Минском споры "естественным" процессом, отметив, что обе стороны всегда готовы мириться. "Я уверен, что мы найдем выход из любых, даже, казалось бы, очень трудных ситуаций", – выразил свою надежду глава российского государства.

При этом стоит отметить, что ранее политолог, директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин заявил, что смена периодов охлаждения и потепления в двухсторонних отношениях стала уже привычным явлением для Москвы и Минска. "Отношения то улучшаются, то ухудшаются, это – заезженная колея, к которой власти обеих стран уже привыкли", – сказал эксперт в комментарии корреспонденту Dni.Ru.

Напомним, кризис во взаимоотношениях между Россией и Белоруссией начался в конце 2016 года из-за спора о стоимости газа. Как заявил тогда министр энергетики России Александр Новак, Минск накопил долг за голубое топливо в размере 270-300 миллионов долларов. Белорусская сторона отметила, что текущая цена – 132,77 доллара за тысячу кубометров – несправедлива, и потребовала снизить тариф. Позже Александр Лукашенко заявил, что соседям "неприлично иметь такие отношения". Однако российский премьер-министр Дмитрий Медведев подчеркнул, что тариф на голубое топливо для Белоруссии не изменится.

Кроме того, 1 февраля Россия в срочном порядке начала оборудовать пограничную зону с Белоруссией. Как отметили эксперты, Москва принимает меры для защиты своих рубежей в связи с отменой Минском виз для граждан 80 стран, среди которых – государства Евросоюза, а также США, Бразилия и ряд других.

Позже информационное агентство Regnum со ссылкой на свои источники сообщило, что власти Белоруссии готовят выход страны из Евразийского экономического союза, Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также Союзного государства.

