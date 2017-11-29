Собчак раскрыла цель своего выдвижения в президенты

Предвыборный штаб вероятного кандидата в президенты России Ксении Собчак открылся в Ростове-на-Дону. Журналистка и телеведущая произнесла первую официальную речь.

Ксения Анатольевна начала свое выступление с благодарности собравшимся. "Я благодарю всех, кто принимал участие в открытии штаба, – сказала Ксения Собчак. – Ростов – прекрасный город, потому что здесь есть гражданское общество, люди, которые не боятся. В других городах нам отказывают по 30-40 раз во встречах с горожанами. Ростов – это город, где перестали бояться".

После этого теледива рассказала собравшимся ростовчанам о своей предвыборной программе и основной идее, которая заставила ее участвовать в президентской гонке. Собчак утверждает, что не собирается становиться главой России, она использует свое участие в предстоящих выборах как трибуну, с которой можно привлечь внимание власти к тем или иным проблемам, сообщает РИА ФАН.

"По закону только на президентскую кампанию дается определенное количество часов на телевидении. То есть телевизор – это по-прежнему лучшее воздействие на тех людей, которые не следят за интернетом, не знают, как зайти на определенные сайты. Поэтому это кампания гласности, свободы, правды. Для того, чтобы она была значима, она должна быть именно федеральной, именно президентской", – приводит РИА Новости слова Ксении Анатольевны.

Например, в Ростове-на-Дону Собчак хочет встретиться с местными жителями, пострадавшими от крупного пожара, который случился летом в центре города, и коллективом Ростовского государственного театра кукол – его здание не так давно передали РПЦ.

Как сообщает газета "Ведомости", координатором ростовского штаба "кандидата против всех" стала некая Анастасия Шевченко. С 2014 года она работала сопредседателем регионального отделения движения "Солидарность", а с 2017 года – координатором регионального отделения движения "Открытая Россия".