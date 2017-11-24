Собчак сравнила шоу Соловьева с туалетом

Телеведущая Ксения Собчак, которая собирается баллотироваться в президенты, стала гостем программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". На передаче Собчак высказала свои политические амбиции.

Свою роль на выборах она считает исторической. Предвыборную программу Ксения пообещала разработать до конца декабря.

В ходе диалога между Собчак и Соловьевым разразилась настоящая словесная дуэль, в которой каждый пытался как можно больнее ранить другого. В частности, гостья эфира сравнила передачу ведущего с туалетом.

"Я пришла, как когда есть нужда, приходят в общественный туалет. Я пришла к Вам, чтобы говорить со своими избирателями", – сказала Ксения в эфире.

Владимир Соловьев тут же ответил на грубость. "Надо отметить, Вы излили все содержимое Вашего кишечника и показали свою обнаженную пятую точку", – парировал в том же тоне ведущий шоу.

Собчак, отвечая на вопрос Соловьева о том, достаточно ли у нее опыта управления глянцевыми журналами и работы в программе "Дом-2" для руководства государством, предположила, что этого должно быть достаточно, чтобы люди проголосовали за ее идею "против всех", передает URA.Ru.

Напомним, 18 октября Ксения Собчак объявила о своем намерении участвовать в президентских выборах 2018 года. Согласно данным социологических опросов, 43% россиян уверены, что теледиву вообще не допустят до президентской гонки.