Станет ли женщина президентом России

Сколько женщин будет в избирательном бюллетене на выборах президента России в марте будущего года – этот вопрос беспокоит общественность и журналистов. Сегодня флера таинственности добавила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, заинтриговав своим ответом на вопрос об участии в президентской гонке.

Репортеры Life.ru обратились к Валентине Матвиенко с вопросом: будет ли она выдвигать свою кандидатуру на выборах? "Что вы мне все время провокационные вопросы задаете? Не провоцируйте меня! В этот раз не получится. Я уже один раз поддалась на вашу провокацию", – отшутилась спикер Совета Федерации.

Напомним, несколько месяцев назад именно Матвиенко заявила, что Россия готова к женщине-президенту. "У нас столько за последние 20 лет ярких, интересных женщин в бизнесе, банках, лидеров общественного мнения, политиков, депутатов, что сегодня к женщине в России относятся не по признаку пола, а по тому, насколько она профессиональна, умна, образованна, способна быть эффективной", – сказала политик.

Валентина Матвиенко с 2011 года занимает пост председателя Совета Федерации и входит в бюро Высшего совета партии "Единая Россия". Большинство политологов называют ее самой влиятельной женщиной в России, а некоторые не исключают, что она когда-нибудь станет президентом страны.

Кстати, действующий глава государства тоже не исключил того, что самый высокий пост в перспективе может занять женщина. Отвечая на последнем Валдайском форуме на подобный вопрос, Владимир Путин сказал: "У нас все возможно. Почему нет?"

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Избирательная кампания официально начнется после решения Совета Федерации в период с 7 по 17 декабря. Владимир Путин пока не делал заявлений относительно своего участия или неучастия в выборах.

Намерение выдвинуть свою кандидатуру ранее озвучили председатель ЛДПР Владимир Жириновский, основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, глава "Коммунистов России" Максим Сурайкин, политолог Андрей Богданов, скандальный бизнесмен Сергей Полонский, блогер и оппозиционер Алексей Навальный. Есть в этом списке и женщины: правозащитница Екатерина Гордон, телеведущая Ксения Собчак, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, лидер партии "Женский диалог" Елена Семерикова и челябинская теледива Лариса Сладкова, поразившая всех "полуголым" прогнозом погоды.