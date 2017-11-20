"Голая" ведущая из Челябинска собралась в президенты

Полку возможных кандидатов в президенты России прибыло. В женскую компанию к Екатерине Гордон и Ксении Собчак попала челябинская теледива, поразившая всех полуголым прогнозом погоды.

Лариса Сладкова, блиставшая на экране в купальнике на фоне карты циклонов и осадков, собралась в президенты. "Дорогие мои, я иду в большую политику. Скоро вы все узнаете. Надеюсь на вашу поддержку", – написала Лариса Сладкова на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Пост сопровождается хештегами #государственнаядума и #президентроссийскойфедерации. Журналисты издания Znak.com пытались связаться с менеджерами Ларисы Сладковой, но безуспешно – они отвечают на мобильные телефоны. Однако сама телеведущая подтвердила "Комсомольской правде – Челябинск", что имела в виду именно выдвижение в президенты.

Это уже вторая попытка медиаперсоны попасть в большую политику. На выборах в Госдуму в 2016 году 43-летняя Сладкова вошла в региональный список "Российской партии пенсионеров за справедливость". Она участвовала в агитационных акциях и встречах с избирателями, приходя на них во вполне приличных нарядах.

Между тем свою скандальную известность Лариса Сладкова получила благодаря откровенным прогнозам погоды – она блистала на экране в полуголом виде и с придыханием рассказывала о циклонах и антициклонах. Год назад, в ноябре 2016 года, Лариса Сладкова объявила о переезде в Москву, где ее стали часто видеть на светских мероприятиях.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Избирательная кампания официально начнется после решения Совета Федерации в период с 7 по 17 декабря. Владимир Путин пока не делал заявлений относительно своего участия или неучастия в выборах.

Намерение выдвинуть свою кандидатуру ранее озвучили председатель ЛДПР Владимир Жириновский, основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, глава "Коммунистов России" Максим Сурайкин, политолог Андрей Богданов, певица и правозащитница Екатерина Гордон, скандальный бизнесмен Сергей Полонский, блогер и оппозиционер Алексей Навальный и телеведущая Ксения Собчак.