Трамп оставил Крым России

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер озвучил цели администрации Дональда Трампа по Незалежной. Американский лидер хочет, чтобы Киев вернул себе территории Донецкой и Луганской народных республик.

По словам Волкера, решение конфликта на востоке Украины глава государства видит в возвращении страной "своих территорий". Примечательно, что о Крыме Дональд Трамп не упомянул, видимо, смирившись с тем, что полуостров принадлежит России.

"Я знаю, так как слышал это напрямую от президента. Он хочет это сделать. Он хочет добиться мира, хочет, чтобы это разрешилось. Он желает увидеть, что Украина вернула свою территорию. Это предельно ясно", – цитирует спецпредставителя Госдепа газета Politico. Также Волкер добавил, что США хотят, чтобы работа по налаживанию отношений с Россией шла "более конструктивно", сообщает Ura.ru.

При этом политик отметил, что возвращение Украиной ЛНР и ДНР необходимо и для того, чтобы США и Россия улучшили свои отношения, передает RT. Также американский посланник прокомментировал свои переговоры с помощником президента России Владиславом Сурковым по Украине.

Курт Волкер заявил, что разочарован итогами этих встреч. По словам дипломата, перспективы таких диалогов туманны и зависят от нормализации двусторонних отношений в целом.

Напомним, 13 ноября Россия и США детально обсудили возможность размещения миссии ООН на востоке Украины. Позже Волкер сообщил, что он провел переговоры с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.