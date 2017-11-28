Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

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Трамп оставил Крым России

Дональд Трамп. Фото: Dni.Ru
Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер озвучил цели администрации Дональда Трампа по Незалежной. Американский лидер хочет, чтобы Киев вернул себе территории Донецкой и Луганской народных республик.
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По словам Волкера, решение конфликта на востоке Украины глава государства видит в возвращении страной "своих территорий". Примечательно, что о Крыме Дональд Трамп не упомянул, видимо, смирившись с тем, что полуостров принадлежит России.

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"Я знаю, так как слышал это напрямую от президента. Он хочет это сделать. Он хочет добиться мира, хочет, чтобы это разрешилось. Он желает увидеть, что Украина вернула свою территорию. Это предельно ясно", – цитирует спецпредставителя Госдепа газета Politico. Также Волкер добавил, что США хотят, чтобы работа по налаживанию отношений с Россией шла "более конструктивно", сообщает Ura.ru.

При этом политик отметил, что возвращение Украиной ЛНР и ДНР необходимо и для того, чтобы США и Россия улучшили свои отношения, передает RT. Также американский посланник прокомментировал свои переговоры с помощником президента России Владиславом Сурковым по Украине.

Курт Волкер заявил, что разочарован итогами этих встреч. По словам дипломата, перспективы таких диалогов туманны и зависят от нормализации двусторонних отношений в целом.

Напомним, 13 ноября Россия и США детально обсудили возможность размещения миссии ООН на востоке Украины. Позже Волкер сообщил, что он провел переговоры с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

Автор: Людмила Фоканова28 ноября 2017, 08:11
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