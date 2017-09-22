Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

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Трамп разбил в прах мечты лживого Порошенко

Петр Порошенко и Дональд Трамп. Фото: Михаил Палинчак/пресс-служба Украины/ТАСС
В Вашингтоне опровергли недавние хвастливые утверждения президента Украины Петра Порошенко, который заявлял, что США готовы поставить Незалежной летальное оружие. Об этом сказал сам украинский лидер, комментируя состоявшуюся накануне встречу с президентом США Дональдом Трампом.
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Украина не получает летальное оружие ни от кого в мире, заявил Порошенко в интервью телеканалу Fox Business. "Но мы получили твердые обязательства от наших партнеров в США. Мы не говорим о комплексах Javelin (американские ракетные противотанковые комплексы. – Прим. ред.), мы говорим о средствах радиоэлектронной борьбы, чтобы сделать эффективными действия моих Вооруженных сил", – прокомментировал Порошенко встречу с главой Белого дома.

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

В целом, заявил президент Украины, встреча с американским лидером была "очень продуктивной". Кроме того, добавил он, Незалежная сама может производить "эффективные противотанковые ракеты". Впрочем, украинский лидер явно лукавит, поскольку тотальная деиндустриализация страны и деградация ее военно-промышленного комплекса вряд являются подспорьем для производства сложных вооружений, в том числе ракетной техники.

Сам же Порошенко несколькими днями ранее хвастался на своей странице в Facebook о том, что Соединенные Штаты выделят Украине 500 миллионов долларов в рамках военной помощи. Он прямо заявил, что оружие, которое будет поставлено стране, является летальным. Речь идет о средствах противовоздушной обороны, кораблях прибрежного действия и других вооружений. Впрочем, в Вашингтоне тогда эту информацию не подтвердили. Теперь ясно почему: украинский лидер в очередной раз решил выдать желаемое за действительное.


Однако одержимость Порошенко получением летального оружия говорит о том, что президент Украины настроен на военную эскалацию ситуации в Донбассе, а не на мирное разрешение конфликта. "Когда весь мир говорит о том, что надо думать о безопасности, Порошенко говорит о боевых действиях", – сказал первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. По его мнению, выделение Незалежной сотен миллионов долларов – это очень опасное решение, которое может превратить Европу в театр боевых действий.

Автор: Иван Поляков22 сентября 2017, 14:09

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