Поездка к Трампу довела Порошенко до нервного срыва

Канада обещала Украине военную помощь. В основном она выльется в программу психологической реабилитации солдат ВСУ. Пока же в услугах психолога остро нуждается Петр Порошенко: его трехдневный вояж в США, на который президент возлагал большие надежды, оказался пустышкой.

Оттава просто не может отказать в помощи Киеву – украинская диаспора не позволит. Формально пообещав украинской делегации все военные блага, канадцы оговорились: вопрос требует "соответствующих политических решений". А пока Канада готова послать в Киев специалистов по психологической реабилитации.

Есть надежда, что эти специалисты позаботятся и о здоровье президента Порошенко. Он, кстати, уже ожидает наплыва канадских предпринимателей в Незалежную. Как, впрочем, и вала американских инвестиций в "бурно растущую" украинскую экономику. И, как это ему свойственно, выдает желаемое за действительное.

Как пишут "Вести Украина", экономический итог визита Порошенко в США так же неутешителен, как и политический. Так, американский президент довольно туманно высказался о "многих американских компаниях", которые идут на Украину. Дональд Трамп по-хозяйски порекомендовал украинскому лидеру "хорошенько о них позаботиться". Как напоминает издание, в ответ хозяин Белого дома услышал от президента Порошенко заученную речь о росте в 2,5 раза торгового оборота между Украиной и США и создании "сотен тысяч" рабочих мест.

Эксперты подчеркивают, что из США на Украину идет спекулятивный капитал. А в результате средства вымываются из страны. Подобное было около десяти лет назад: два мощных инвестфонда предложили украинским организациям трехлетнюю программу на несколько сотен миллионов долларов с прибыльностью 300-400%. Украинским посредникам осталась лишь четверть суммы - остальное попросту вывели из страны.

Что же касается украинско-американских проектов в энергетике и на транспорте, то их приход подобен ситуации с углем из Пенсильвании. Трамп таким способом решил проблему сбыта антрацита, что было одним из его предвыборных обещаний жителям "ржавого пояса" (часть Среднего Запада и восточного побережья США), заявил изданию политолог Денис Кирюхин.

Так же невнятно выглядит итог политической части вояжа Порошенко, частью которого было его выступление на Генассамблее ООН. Реакция на обвинения России в агрессии, прозвучавшие из уст украинского президента с трибуны международной организации, едва ли соответствовала ожиданиям Петра Алексеевича. Так, выступавший вслед за ним президент Сербии Александр Вучич отметил, что "некоторые, говоря о проблемах, тычут пальцами в других". И сербский лидер в своем восприятии позиции Киева далеко не одинок, уверен политолог Павел Рудяков.

Тема ввода миротворческого контингента получила развитие в переговорах с Трампом. Президент США выразил поддержку позиции Украины (мандат миссии на всю неподконтрольную территорию, включая границу, отказ согласовывать формат с Донецком и Луганском). Можно решить, что позиция США по украинскому вопросу изменилась – кажется, Трамп отказался от планов сближения с Россией под давлением своего же истеблишмента.

Однако есть мнение, что вопрос остается открытым. США продемонстрировали поддержку лишь косвенно. А на деле уверены, что проблема требует более широкого формата диалога – с участием Франции, Германии и России. Косвенным подтверждением стало интервью, которое дал спецпредставитель США по "украинскому вопросу" Курт Волкер. Он уверен, что есть основа для разговора с Россией – просто надо найти другой способ достижения цели.

Таки трагедия))В США перевернулся грузовик с 180 тоннами водки#порошенко pic.twitter.com/V38qQa1geE — Народная Дружина (@nardrujina) 23 сентября 2017 г.

Киев сегодня громогласно заявляет о своей "победе", которая заключается в том, что миротворцы не войдут на Украину по сценарию России. Но тот же Петр Порошенко утверждает, что контингент – единственная возможность и последний шанс принести мир в Донбасс. Раз так, Киеву нужно идти на компромисс с кем угодно ради достижения мира, а не хвастать, что российский план не сработал.

Гарантий поставок летального оружия Киев также не получил. Порошенко после встречи с Трампом обошел вопрос стороной. Эксперты считают, что украинского лидера ненавязчиво попросили впредь не педалировать эту тему.