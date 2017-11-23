Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

У Клинтон нашли опасную болезнь

Хиллари Клинтон. Фото: GLOBAL LOOK press
Последние заявления Хиллари Клинтон наводят на мысль о проблемах с психикой. Неадекватное поведение экс-госсекретаря США даже мужа заставляет держаться от нее подальше.
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Через год после президентских выборов в США Хиллари Клинтон все еще ищет виновных в своем поражении. Представителей "сил зла" в интервью становится все больше.

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Хиллари Дайан Родэм Клинтон американский политик

Выясняется, что против "слабой женщины", выступившей в 2016 году в роли кандидата от Демократической партии, ополчился весь мир: от республиканца Дональда Трампа и ФБР до Владимира Путина и неуловимых "русских хакеров". Причем все мужчины были в сговоре.

Содержание своей книги "Что случилось?" Клинтон подробно пересказала в радиоэфире Hugh Hewitt Show. Все ее выпады еще раз подтвердили: психика кандидата нагрузок не выдержала, считает доктор политических наук, американист Дмитрий Евстафьев.

"Чего вы мучаете больную женщину? Этот человек уже на завершающих фазах предвыборной кампании вел себя не вполне адекватно. После поражения и после того, как Трамп над ней открыто издевался, что с ней должно произойти? Она должна выздороветь? Вряд ли", – прокомментировал эксперт поведение Клинтон в эфире НСН.

"У человека, вероятнее всего, какое-то биологическое заболевание, которое очень тяжело ударило по ее психике (особенно с учетом поражения). Она несет уже такую "пургу", что в этой информационной кампании не принимает участие даже ее муж Билл, который сохранял в ходе предвыборной кампании здравый смысл. Этот человек "отрулил" от своей женушки на совершенно космической скорости. Что мы тогда можем обсуждать? Просто больной человек", – заключил Евстафьев.

Как писали Dni.Ru, Хиллари Клинтон обвиняла в своем поражении преимущественно Россию и лично президента Владимира Путина. Не обошлось без упоминания нашей страны как виновника ее бед и на этот раз.

По мнению экс-госсекретаря, российские спецслужбы "атаковали американскую демократию" и внедрились в систему проведения выборов. Ранее она обвинила в своем проигрыше и соперника-миллионера Дональда Трампа, и бывшего главу ФБР Джеймса Коми, и средства массовой информации, и вообще мужчин-сексистов.

В интервью Хиллари Клинтон отметила, что ей трудно было позиционировать себя как "кандидата перемен" и из-за Барака Обамы. На тот момент она работала госсекретарем в кабинете рядом с ним, и это мешало дистанцироваться от президента. Из-за этого обстоятельства избиратели могли ассоциировать ее с действующей властью, что помешало "отстаивать общие для демократов принципы" после правления Обамы, предположила Клинтон.

Автор: Андрей Евлампиев23 ноября 2017, 10:49

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