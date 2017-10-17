Упавшая с лестницы Клинтон получила тяжелую травму

Хиллари Клинтон сломала палец на ноге после падения с лестницы. Из-за травмы ей пришлось отложить несколько интервью и важных встреч.

Инцидент произошел, когда политик была в Англии. Она приехала на остров с рекламным туром в поддержку своей новой книги "Что случилось". В рамках кампании у нее было назначено несколько интервью, одни политику пришлось отложить, другие – отменить. Из-за несчастного случая некоторые шоу не смогли показать ранее обещанное зрителям интервью с бывшим кандидатом в президенты США.

Среди них – шоу Эндрю Марра, BBC Woman’s Hour и еще несколько программ. Ведущим пришлось извиняться перед публикой в прямом эфире и срочно подыскивать замены Клинтон, сообщает The Sun. Так как политик не сразу рассказала, что с ней случилось, некоторые журналисты решили: это лишь капризы бывшей первой леди. Ведущие сильно обиделись на нее и успели выложить негодующие посты в социальные сети.

В итоге Хиллари Клинтон появилась в шоу Грэма Нортона. На правой ноге политика красовался хирургический ботинок. В эфире передачи она раскрыла обстоятельства произошедшего. "Я бежала вниз по лестнице в туфлях на каблуке. В руках у меня была чашка горячего кофе. В этот момент я на ходу повернулась, чтобы поговорить со своими сопровождающими, и неправильно поставила ногу. Я потеряла равновесие и скатилась вниз по ступенькам", – сообщила она. "Когда я попыталась встать, то почувствовала сильную боль. Оказалось, что я сломала палец", – добавила Клинтон.

После оказания ей медицинской помощи Хиллари позвонила всем ведущим, которые были вынуждены отменять выпуски своих шоу, извинилась перед ними и договорилась о съемках на следующий день. Когда журналисты узнали, что стало причиной задержки политика, они пожелали ей скорейшего выздоровления и удалили гневные сообщения. В итоге все запланированные интервью состоялись, но на день позже.