Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

Клинтон оправдал поражение жены нападением России

Билл Клинтон. Фото: GLOBAL LOOK press/Michael Brochstein
Экс-президент США Билл Клинтон обвинил Россию во влиянии на исход президентских выборов 2016 года. Видимо, опозорившийся когда-то в Овальном кабинете Белого дома политик решил таким образом вступиться за свою жену, не сумевшую обойти Дональда Трампа в борьбе за президентское кресло.
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По словам Билла Клинтона, главными проблемами для Штатов стали Россия и Северная Корея. Экс-президент полагает, что Москва атакует всю систему США и выражается это в загрязнении информационных источников.

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Клинтон затронул тему попыток России повлиять на президентские выборы в США в 2016 году, а также предположил, как это может сказаться на избирательном процессе в будущем. "На самом деле они пытаются не просто выиграть в одних выборах. На самом деле они хотят иметь возможность настолько загрязнять источники информации, чтобы разница между фактами и выдумкой, между правдой и ложью перестала существовать", – приводит слова 42-го президента США телеканал CBS News.

Если таким образом Клинтон пытается отстоять честь супруги, то выглядит это по меньшей мере странно. Две недели назад стало известно, что чета Клинтон на грани распада – Билл и Хиллари несколько месяцев не общаются друг с другом.

О разладе между супругами рассказал автор нескольких книг о семье Клинтон Эдвард Кляйн. Он утверждал, что экс-президента возмутило очередное произведение жены под названием "Что случилось". По версии Кляйна, перед тем как отправить свою рукопись издателю, Хиллари дала почитать ее Биллу, который начал править черновик красным карандашом. Увидев это, супруга разозлилась. В итоге скандал закончился тем, что Билл выкинул рукопись в мусорное ведро.

Хиллари Клинтон тяжело смириться с поражением на президентских выборах. В своих мемуарах она назвала Дональда Трампа "отморозком, который любит запугивать женщин". По словам Клинтон, во время дебатов в Сент-Луисе в октябре прошлого года республиканец слишком близко подходил к ней и "буквально дышал в шею", от чего ей было не по себе.

Автор: Александр Комаров25 октября 2017, 18:31

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