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Политика

Сразу после Путина: Клинтон нашла виновника своего провала

Хиллари Клинтон. Фото: GLOBAL LOOK press
Экс-кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон причислила Барака Обаму к списку людей, которые помешали ей выиграть выборы. По ее словам, после двух его сроков победить было очень сложно.
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Клинтон отметила, что ей трудно было позиционировать себя как "кандидата перемен" из-за Обамы. На тот момент она работала госсекретарем в кабинете рядом с ним, и это мешало ей дистанцироваться от президента. Хиллари считает, что из-за этого обстоятельства избиратели могли ассоциировать ее с действующей властью, что помешало ей отстаивать общие для демократов принципы после правления Барака Обамы, пишет газета "Известия".

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Хиллари Дайан Родэм Клинтон американский политик

"История работает против вас, когда вы пытаетесь стать преемником президента, который был у власти два срока подряд. Вам приходится отстаивать позиции его администрации и при этом продвигать себя. Это очень трудно. Я думаю, что во многом проблема состояла именно в этом", – заявила Клинтон в эфире радио Hugh Hewitt Show. Вместе с тем она добавила, что во многом все же поддерживает Обаму и его реформы.

Примечательно, что раньше Хиллари обвиняла в своем поражении преимущественно Россию и лично президента Владимира Путина. Не обошлось без упоминания нашей страны как виновника ее бед и в этот раз.

По мнению экс-госсекретаря, российские спецслужбы "атаковали американскую демократию" и внедрились в систему проведения выборов. Отметим, что Хиллари обвиняла в своем проигрыше на выборах и соперника-миллионера Дональда Трампа, и бывшего главу ФБР Джеймса Коми, и средства массовой информации, и мужчин-сексистов.

Автор: Людмила Фоканова23 ноября 2017, 08:22
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Как менялась Хиллари Клинтон

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