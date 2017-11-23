Сразу после Путина: Клинтон нашла виновника своего провала
Клинтон отметила, что ей трудно было позиционировать себя как "кандидата перемен" из-за Обамы. На тот момент она работала госсекретарем в кабинете рядом с ним, и это мешало ей дистанцироваться от президента. Хиллари считает, что из-за этого обстоятельства избиратели могли ассоциировать ее с действующей властью, что помешало ей отстаивать общие для демократов принципы после правления Барака Обамы, пишет газета "Известия".
"История работает против вас, когда вы пытаетесь стать преемником президента, который был у власти два срока подряд. Вам приходится отстаивать позиции его администрации и при этом продвигать себя. Это очень трудно. Я думаю, что во многом проблема состояла именно в этом", – заявила Клинтон в эфире радио Hugh Hewitt Show. Вместе с тем она добавила, что во многом все же поддерживает Обаму и его реформы.
Примечательно, что раньше Хиллари обвиняла в своем поражении преимущественно Россию и лично президента Владимира Путина. Не обошлось без упоминания нашей страны как виновника ее бед и в этот раз.
По мнению экс-госсекретаря, российские спецслужбы "атаковали американскую демократию" и внедрились в систему проведения выборов. Отметим, что Хиллари обвиняла в своем проигрыше на выборах и соперника-миллионера Дональда Трампа, и бывшего главу ФБР Джеймса Коми, и средства массовой информации, и мужчин-сексистов.
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