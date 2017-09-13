Почему обессиленная Клинтон напала на Путина

Абсурдные обвинения Хиллари Клинтон в адрес Владимира Путина о личной вендетте по отношению к ней свидетельствуют о ее бессилии. Превратившись в аутсайдера на политическом поле, экс-госсекретарь США пытается любым способом заявить о себе.

По мнению политологов, фантазии Клинтон о том, что российский президент объявил ей личную вендетту, свидетельствую о слабости женщины-политика. ."Хиллари Клинтон немного переигрывает. Она раскручивает антироссийскую тему, связанную с ее проигрышем на президентских выборах, и при этом говорит о личных противоречиях между ней и Владимиром Путиным", - сказал в эфире радио Sputnik независимый политолог Александр Сафонов.

По его мнению, обвинения Хиллари Клинтон в адрес Владимира Путина в реальности нацелены на ее главного политического оппонента – президента США Дональда Трампа.

"Это еще один "камешек" в огород Трампа и сведение счетов во внутриполитической американской игре", – сказал эксперт и напомнил, что в тот момент, когда Хиллари Клинтон возглавляла госдепартамент, полностью провалилась попытка перезагрузки российско-американских отношений.

В свою очередь, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин полагает, что Клинтон просто не способна принять реальную ситуацию, в которой оказалась. "Хиллари Клинтон не повезло – она стала жертвой долгого политического тренда, который привел к обрушению политических порядков, политических систем, созданных глобализацией", – сказал эксперт и привел два ярких тому доказательства – Brexit в Великобритании и победа Дональда Трампа на президентских выборах в США.

"Понять и принять это Хиллари Клинтон не может. Политикам свойственно считать созданные ими системы вечными. Но так не бывает".

Политолог напомнил крылатое выражение: "Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав". При этом, по его мнению, Хиллари Клинтон ничем не похожа на Юпитера, но в конкретном случае это полностью к ней относится.

Накануне экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что Владимир Путин начал личную вендетту по отношению к ней после включения в НАТО стран Восточной Европы во время президентства Билла Клинтона.

Обидки #Клинтон: в своих мемуарах она рассказала о «личной Вендетте» Владимира Путина https://t.co/QLCHbKDsCm — Аббас Джума (@IBN_MOHAMMAD) 13 сентября 2017 г.

Хиллари Клинтон до сих пор не может смириться со своим поражением на президентских выборах. В своих мемуарах, которые увидели свет три недели назад, политик называет Дональда Трампа "отморозком, который любит запугивать женщин".

