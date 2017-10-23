"Русская шпионка" лезла к Хиллари Клинтон

Страсти вокруг сокрушительного поражения бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон на прошлогодних президентских выборах никак не утихают. На этот раз американские СМИ решили поведать миру целую шпионскую драму, заявив, что к Клинтон пыталась "подобраться" некая сотрудница российских спецслужб.

Шпионка якобы пыталась получить доступ к ней, когда та еще была главой Государственного департамента США (аналог российского Министерства иностранных дел. – Прим.Ред.). "Российская сторона" пыталась подобраться также к членам семьи Клинтон, пишет американское издание The Hill.

В материале утверждается, что ФБР знало об этой деятельности и собирало соответствующую информацию в 2009 и 2010 годах. К примеру, заявляет The Hill, "русская шпионка" использовала ложное удостоверение личности и притворялась бухгалтером, чтобы попасть на работу к крупному спонсору Демократической партии США. Позднее "сотрудница спецслужб" была арестована и депортирована, пишет издание.

Напомним, бывший госсекретарь США и кандидат в президенты Хиллари Клинтон спустя год по-прежнему не может оправиться от поражения на выборах. В своем провале политик винит кого угодно, но только не себя. По мнению Клинтон, в ее провале виноваты мифические "русские хакеры", социальные сети и так далее. Но главными "плохишами" являются президент США Дональд Трамп и, конечно же, глава российского государства Владимир Путин.





Ранее бывший кандидат на кресло главы Белого дома заявляла, что президент России якобы еще не оставил "коварных планов" в отношении Соединенных Штатов: победа Дональда Трампа лишь частично его удовлетворила. Такими навязчивыми фантазиями Клинтон поделилась в эфире известного генератора фейковых новостей – телекомпании CNN.

А в интервью изданию USA Today политик заявила о неких коммуникациях между Путиным и Трампом во время избирательной кампании. "Они точно имели место", – сказала Клинтон. Осталось добавить разве что "мамой клянусь", тогда бредовым домыслам политической неудачницы точно бы поверили.

