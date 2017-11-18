Украинцы в ужасе от срыва концерта Райкина в Одессе

Радикалы сорвали концерт Константина Райкина в Одессе. Группа молодых людей ворвалась в зал и выкрикивала лозунги, после чего вступила в перепалку со зрителями. Артист был вынужден покинуть сцену.

Инцидент произошел в пятницу вечером. Неизвестные, ворвавшиеся на концерт, заявили, что хотят получить от Райкина ответ на вопрос "Чей Крым?". Присутствовавшие на мероприятии полицейские не мешали нарушителям порядка.

Зрители пытались сами спасти концерт. Они встали и хлопали артисту. "В следующий раз. Спасибо, с вами очень хорошо", – поблагодарил публику Райкин уходя со сцены.



Позже в полиции просто подтвердили информацию о сорванном концерт, заявив, что среди радикалов был Сергей Стеренко, ранее возглавлявший одесское отделение запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор", передает РИА Новости.

Это говорит о слабости государства. Такое нельзя представить в Европе, абсолютная потеря репутации и так низкой... — Гопак Евгений (@Beldasorini) 17 ноября 2017 г.

Украинские пользователи Сети пришли в ужас от такого варварство своих сограждан. "Из-за таких "настоящих одесситов" город превратили в ничто", "Это говорит о слабости государства. Такое нельзя представить в Европе, абсолютная потеря репутации и так низкой", "Для кого то активисты, для кого то нацисты. В итоге, нормальным людям, отдохнуть не дали", – написали они в соцсетях.