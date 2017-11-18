Бондарчук избил режиссера Секс-скандал Волочковой Эксклюзивы Dni.Ru Дом-2 Подарки на Новый год

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Общество

Украинцы в ужасе от срыва концерта Райкина в Одессе

Константин Райкин. Фото: GLOBAL LOOK press
Радикалы сорвали концерт Константина Райкина в Одессе. Группа молодых людей ворвалась в зал и выкрикивала лозунги, после чего вступила в перепалку со зрителями. Артист был вынужден покинуть сцену.
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Инцидент произошел в пятницу вечером. Неизвестные, ворвавшиеся на концерт, заявили, что хотят получить от Райкина ответ на вопрос "Чей Крым?". Присутствовавшие на мероприятии полицейские не мешали нарушителям порядка. 

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Зрители пытались сами спасти концерт. Они встали и хлопали артисту. "В следующий раз. Спасибо, с вами очень хорошо", – поблагодарил публику Райкин уходя со сцены.

Позже в полиции просто подтвердили информацию о сорванном концерт, заявив, что среди радикалов был Сергей Стеренко, ранее возглавлявший одесское отделение запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор", передает РИА Новости.

Украинские пользователи Сети пришли в ужас от такого варварство своих сограждан. "Из-за таких "настоящих одесситов" город превратили в ничто", "Это говорит о слабости государства. Такое нельзя представить в Европе, абсолютная потеря репутации и так низкой", "Для кого то активисты, для кого то нацисты. В итоге, нормальным людям, отдохнуть не дали", – написали они в соцсетях.

Автор: Алёна Нестерова18 ноября 2017, 10:21

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