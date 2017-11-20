Раненую Меркель загнали в угол

Канцлер ФРГ лихорадочно ищет вариант, который позволит ей избежать отставки. Коалицию большинства в парламенте за два месяца переговоров создать так и не удалось: "свободные демократы" в конце концов хлопнули дверью. Четвертый срок Ангелы Меркель – под большим вопросом.

"Свободные демократы" так и не смогли договориться с "зелеными" по экологическим проблемам. В результате коалиция, необходимая Меркель для сохранения поста канцлера, не склеилась.

Сентябрьские выборы стали худшими за историю альянса ХДС/ХСС. Он получил в бундестаге 246 кресел – на сотню меньше того, что минимально необходимо для большинства. Выход из положения был – коалиция, однако многолетний партнер, СДПГ Мартина Шульца, неожиданно отказалась от союза, а с занявшей третье место на выборах "Альтернативой для Германии" "приличные политики" на соглашение не идут, считая тех радикалами.

"Свободные демократы" после долгих переговоров отказались от образования правительства совместно с ХДС Ангелы Меркель и "зелеными". Умеренно-правая партия объяснила несогласие отсутствием основ доверия между потенциальными партнерами. Позже высказались и "зеленые": они исключили образование правительства меньшинства с партией Меркель. После этого у канцлера осталось немного возможностей.

Как отметил корреспондент Bloomberg, у Меркель есть три варианта. Первый – еще раз попытаться собрать "большую коалицию" с социал-демократами. Во втором варианте рассматривается возможность того, что выход социал-демократов – лишь элемент политической игры, а переговоры все же продолжатся. И последний сценарий – обращение к президенту, который объявит внеочередные выборы. По мнению издания, ожидать отставки Меркель не следует. Пока же лидер ХДС остается в должности канцлера с приставкой "исполняющий обязанности".

В то же время не следует забывать о "новеньких" в бундестаге, набравших неожиданную популярность. После отказа СДПГ от переговоров единственным вариантом был неудобный альянс консерваторов, либералов и прогрессивных левых под условным названием "Коалиция Ямайка" (названная так по цветам ямайского флага: черные ХДС/ХСС, желтые "свободные демократы" и зеленые "зеленые"). Однако и в таком варианте никто не был готов идти на уступки. Так что у "германских националистов", как называют соперники "АдГ", есть все шансы усилиться после новых выборов.

Ангела Меркель заявила, что до последнего надеялась найти компромисс, а теперь вынуждена проинформировать Франка-Вальтера Штайнмайера. Глава государства может распустить бундестаг и назначить перевыборы, которые должны состояться в течение 60 дней. Такого в Германии не случалось ни разу за всю послевоенную историю страны.