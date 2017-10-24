Болтливые коллеги привели Меркель в ярость

Канцлер Германии Ангела Меркель пришла в ярость из-за того, что содержание ее приватного разговора с британским премьер-министром Терезой Мэй попало в СМИ. Политик считает, что к "сливу" информации может быть причастен присутствовавший на встрече председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Разговор, о содержании которого стало известно журналистам, касался темы Брекзита. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время частной беседы с Ангелой Меркель якобы умоляла ее о помощи и выглядела "тревожной и обескураженной", передает The Times. Теперь, когда об этом стало известно СМИ, канцлер Германии опасается дальнейшей враждебности со стороны Брюсселя, которая неблагоприятно скажется на британском премьере.

При этом Меркель заявила, что обнародование ее приватной беседы было бессмысленным. Как сообщила ранее одна из немецких газет, встреча канцлера Германии с Терезой Мэй и Жан-Клодом Юнкером напоминала выслушивание "криков о помощи". Британский премьер-министр умоляла коллег помочь ей в ситуации с Брекзитом. Известно также, что председатель Еврокомиссии не одобрил беспомощность Мэй и позже в телефонном разговоре заявил, что она "живет в другой галактике".

Напомним, в апреле этого года Тереза Мэй объявила о досрочных парламентских выборах, которые пройдут в стране 8 июня. После этого представитель Еврокомиссии Маргаритис Шинас заявил, что реальные переговоры о выходе Великобритании из ЕС начнутся после парламентских выборов, в течение июня 2017 года. В сентябре 2017 года парламент Великобритании принял во втором чтении "Билль об отмене" – законопроект, который предусматривает формальную отмену норм права ЕС с одновременным их переносом в британское национальное законодательство.

Таким образом, нормы права ЕС сохранят свое действие на территории Великобритании, но уже в качестве британских законов. Однако из заключений предварительного отчета конституционного комитета палаты лордов, опубликованного 7 сентября, следует, что данный билль имеет целый ряд грубых изъянов и неточностей, которые противоречат как букве закона, так и принципу разделения верховной и территориальных властей в Великобритании.