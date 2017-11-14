Модельер Лагерфельд набросился на опозоренную Меркель

Заявление известного модельера Карла Лагерфельда вызвало в Германии настоящий скандал. Он набросился на канцлера Ангелу Меркель с критикой из-за миграционной политики.

По мнению Лагерфельда, Меркель сделала огромную ошибку, когда открыла границы страны для беженцев. "То, что я скажу, – ужасно, но нельзя убить миллионы евреев, а затем привести на их место миллионы их заклятых врагов, даже если между двумя этими событиями прошли десятки лет", – считает модельер.

Лагерфельд привел ужасающий пример. "Я знаю одного человека в Германии, который принял в семью молодого сирийца, а через четыре дня сказал, что холокост – величайшее изобретение немцев", – цитирует его РИА Новости.

Необычное заявление взывало волну критики. Немцы начали писать официальные жалобы на Лагерфельда и посоветовали ему держаться подальше от политики, передает французский телеканала С8.

Важно отметить, что были и те, кто поддержал модельера. Многие политические силы выступали с критикой миграционной политики Ангелы Меркель.

Напомним, решение канцлера Германии впустить в страну сотни тысяч беженцев спровоцировало настоящий кризис. Многие эксперты считают, что эта мера стала главной ошибкой Меркель: она сама покрыла себя позором, спровоцировав многочисленные акции протеста.

Позже глава государства признала ошибку. Она заявила, что миграционный кризис не может быть повторен.