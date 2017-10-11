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Окт. 11, 2017
просмотры: 123

Меркель подурачилась с Макроном

567

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрона торжественно открыли 69-ю Франкфуртскую книжную ярмарку. В своей приветственной речи Меркель подчеркнула, что, несмотря на все разногласия, конфликты и войны между Берлином и Парижем в прошлом, культура обоих государств взаимно обогащала друг друга. 

При этом во время официальных мероприятий лидеры двух стран не стеснялись дурачиться и громко смеяться. Меркель и Макрон вели себя как старые друзья, чем приятно удивили всех собравшихся. 

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