Меркель подурачилась с Макроном

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрона торжественно открыли 69-ю Франкфуртскую книжную ярмарку. В своей приветственной речи Меркель подчеркнула, что, несмотря на все разногласия, конфликты и войны между Берлином и Парижем в прошлом, культура обоих государств взаимно обогащала друг друга.
При этом во время официальных мероприятий лидеры двух стран не стеснялись дурачиться и громко смеяться. Меркель и Макрон вели себя как старые друзья, чем приятно удивили всех собравшихся.
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