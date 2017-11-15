Госдума приняла поправки о СМИ – иностранных агентах

Нижняя палата парламента в среду, 15 ноября, в рамках второго, основного чтения законопроекта о внесудебной блокировке сайтов с запрещенной информацией одобрила поправки, позволяющие признавать СМИ иностранным агентом. Действие нормы распространяется на средства массовой информации, которые получают финансирование из-за рубежа.

Суть изменений

После приобретения статуса иностранного агента на СМИ, получающее финансирование из-за рубежа, будут распространяться обязанности и ограничения, действующие для иноагентов из числа некоммерческих организаций (НКО). Кроме того, им будет грозить аналогичная ответственность за нарушение законодательства.

Решение о присвоении статуса иностранного агента будет находиться в компетенции Министерства юстиции России. Также ведомство определит, как будет выглядеть маркировка СМИ-иноагента и решит, нужен ли для них отдельный реестр.

В случае отказа регистрироваться в качестве иностранного агента на СМИ будут распространяться нормы закона о некоммерческих организациях – иностранных агентах. При этом стоит подчеркнуть, что российские СМИ изменения не затронут.

Зеркальный ответ

Вице-спикер нижней палаты Петр Толстой назвал принятие поправок вынужденным решением в ответ на недружественную политику властей США в отношении российских СМИ. В то же время заместитель председателя Госдумы подчеркнул, что это не окажет никакого влияния на свободу слова.

"Речь идет о возможности для исполнительной власти принять зеркальные меры в отношении тех стран, где ущемляется свобода действий, слова российских журналистов", – сказал Толстой.

В свою очередь глава комитета нижней палаты по информационной политике Леонид Левин отметил, что рассматриваемые поправки – прямые аналоги американских требований, но адаптированные к российскому законодательству.





Достаточно вопросов

Разработка зеркальных мер в ответ на давление американских властей на телеканал RT (Russia Today) и информационное агентство Sputnik началась на прошлой неделе. В нижней палате парламента по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина была создана рабочая группа, которую возглавил Петр Толстой.

В нее вошли представители комитетов по информационной политике, по безопасности, законодательству и общественным организациям. По словам вице-спикера Госдумы, главы фракции "Единой России" Сергея Неверова, в разработке поправок принимали участие все фракции.





Председатель нижней палаты Вячеслав Володин отметил, что Москва не ставит перед собой цели ограничить работу средств массовой информации. В то же время, подчеркнул он, к работе американских СМИ в России накопилось уже достаточно вопросов.

"Это ставит нас перед выбором о необходимости принимать решения, которые защитят нашу страну и ее информационное поле от такого вмешательства", – сказал думский спикер.

Свобода слова по-американски

Ситуация вокруг российских СМИ в США резко обострилась, когда американский Минюст потребовал от телеканала RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Такой статус создает массу неудобств журналистам в плане личной жизни и препятствует осуществлению профессиональной деятельности.





В руководстве телеканала были вынуждены принять требование американских властей. В противном случае, как отметила главный редактор RT Маргарита Симоньян, каналу могло грозить уголовное преследование.

