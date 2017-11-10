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Политика

Законопроект о СМИ-иноагентах могут принять в течение недели

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Депутаты нижней палаты парламента совместно с экспертным сообществом проработают за выходные все поправки в закон об иностранных агентах и планируют рассмотреть их уже на следующей неделе. Об этом в пятницу, 10 ноября, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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"У нас есть возможность в течение недели принять такой нормативно-правовой акт", – сказал председатель нижней палаты журналистам. Речь идет о распространении закона об иностранных агентах на СМИ. В первом чтении документ может быть рассмотрен уже 15 ноября.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Нормативно-правовой акт носит исключительно симметричный, зеркальный характер, это ответ на действия властей США, притесняющих российские информационные ресурсы – телеканал RT и агентство Sputnik, подчеркнул Володин.

Он отметил, что Москва не ставит себе целью ограничить работу СМИ. Вместе с тем, добавил спикер, к работе американских средств массовой информации на территории России накопилось уже достаточно вопросов. По словам руководителя нижней палаты, их стиль подачи информации носит ангажированный характер и направлен на то, чтобы формировать общественное мнение в американских интересах.

"Это ставит нас перед выбором о необходимости принимать решения, которые защитят нашу страну и ее информационное поле от такого вмешательства", – пояснил Володин.

Вместе с тем он предложил привлечь к разгоревшемуся конфликту внимание международных структур, которые делают акцент на действии в России закона об иностранных агентах относительно некоммерческих организаций. "Когда мы обращали внимание на то, что аналогичный закон есть в США, они говорили, что нормы этого закона не действуют. Но этот закон действует и, ссылаясь на нормы законы 1938 года, принимаются решения в отношении наших СМИ", – прокомментировал ситуацию с RT спикер, добавив, что все обвинения американской стороны надуманны и необоснованны.

Вячеслав Володин, Сергей Неверов и Владимир Жириновский. Фото: duma.gov.ru

"Конечно, если США принимают такое решение, то мы симметрично отвечаем", – добавил Володин.

Также депутаты подумают над вопросом ужесточения ответственности за непредоставление информации о признанных иноагентами средствах массовой информации. "Наша ответственность предполагает в первую очередь административную, а затем уголовную – до 2 лет наказания", – пояснил спикер Госдумы.

При этом Володин подчеркнул, что под комплекс мер противодействия иностранному вмешательству во внутренние дела России не должны подпадать физические лица. "Естественно, физические лица под готовящийся закон подпадать не будут, поскольку он будет распространяться только на СМИ", – уточнил председатель нижней палаты.

Фото: GLOBAL LOOK press\Lu Jinbo

В пятницу, 10 ноября, в Госдуме по поручению Вячеслава Володина создана рабочая группа для разработки соответствующих поправок в законодательство. Ее возглавил вице-спикер нижней палаты Петр Толстой. Работа ведется совместно комитетами по информационной политике, по безопасности, законодательству и общественным организациям.

Напомним, ситуация вокруг российских СМИ в США резко обострилась, когда американский минюст потребовал от телеканала RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента до 13 ноября. В этом случае журналистам придется заполнить специальные анкеты, раскрыть свои персональные данные, в том числе источники финансирования и номера банковских счетов, а также сообщать в минюст обо всех фактах взаимодействия с официальными лицами Соединенных Штатов. Санкции за нарушение предусмотрены строгие – 10 тысяч долларов штрафа и пять лет тюремного заключения.

Главный редактор телеканала Маргарита Симоньян заявила, что руководство RT вынуждено согласиться на требования американских чиновников. По ее словам, телеканал нигде не испытывает такого сильного давления, как в США.

Автор: Иван Поляков10 ноября 2017, 18:03

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