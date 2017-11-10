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Политика

Госдума ответит на притеснение российских СМИ в США

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин поручил нескольким думским комитетам подготовить зеркальные меры в ответ на притеснение Соединенными Штатами телеканала RT и агентства Sputnik. По его словам, необходимо защитить российское информационное пространство от вмешательства извне.
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Вашингтон планирует распространить закон об иностранных агентах на телеканал RT и агентство Sputnik. "В этой связи было бы правильно нашим профильным комитетам выработать зеркальные предложения, которые позволили бы, с нашей стороны, сделать шаги, защищающие граждан нашей страны, нашу страну от неприкрытого вмешательства", – заявил Володин в ходе пленарного заседания нижней палаты в пятницу, 10 ноября. Вопрос ответных мер будет обсуждаться спикером с руководителями всех думских фракций.

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Требование американской стороны о регистрации российских СМИ в США в качестве иностранных агентов председатель нижней палаты парламента назвал безосновательным. Володин заметил, что в России действуют десятки американских информационных ресурсов, в том числе СМИ и онлайн-платформы, "которые вмешиваются в наши внутренние дела".

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Разработкой комплекса ответных мер займется профильный комитет по информационной политике, а также комитеты по безопасности и законодательству. Координировать работу будет вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Напомним, в последнее время Вашингтон пытается максимально осложнить работу российских СМИ в США. На фоне расследования американского конгресса "вмешательства России в президентские выборы в Соединенных Штатах"  телеканал RT обязали зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Москва неоднократно призывала Вашингтон к благоразумию и предупреждала, что в случае чего примет ответные меры.

Фото: vk.com/rt_russian

По словам главного редактора телеканала Маргариты Симоньян, такого давления, как в Соединенных Штатах, RT не испытывает больше нигде. При худшем развитии событий, отметила она, телеканалу придется уйти из США.

Автор: Иван Поляков10 ноября 2017, 11:44

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