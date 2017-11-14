Медведев выбрал неожиданную тему на встрече с Трампом

Премьер-министру Дмитрию Медведеву удалось пообщаться на саммите АСЕАН в Маниле с Дональдом Трампом. Политики говорили о многом, президент США произвел на главу российского правительства впечатление открытого и доброжелательного человека.

Премьер-министр смог пообщаться с Трампом во время ужина, который давали в честь пятидесятилетия Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). На торжественном мероприятии в Маниле политики сидели практически рядом и как рассказал потом сам Медведев, говорили, среди прочего, о Второй мировой войне.

Также во время общения были затронуты история отношений России и США и некоторые другие моменты, пишет "Московский комсомолец". По словам Медведева, отношения двух стран деградируют с каждым днем. "Вашингтон, вводя антироссийские санкции, объявляет Москву не только оппонентом, но и врагом", – считает премьер.

Как писали Dni.Ru, на саммите в Маниле Дмитрий Медведев попал в смешную ситуацию – конфуз произошел во время группового фотографирования перед торжественным ужином. Медведев запутался в коллективном рукопожатии и вместо того чтобы последовать примеру остальных и по традиции скрестить руки для приветствия, он просто расставил их в стороны.

К слову сказать, вторым участником на церемонии фотографирования, который тоже не сориентировался в сложном процессе, был Дональд Трамп. Он не сразу понял, что нужно делать, но довольно быстро нашелся и скрестил руки как надо.

Что касается общения Трампа с президентом России, то Владимир Путин и американский лидер побеседовали "на ногах" во время саммита АТЭС. Полноценной двусторонней встречи так и не состоялось.

Напомним, что первая встреча президентов России и США прошла на саммите G20 в Гамбурге в начале июля. Официальные переговоры продлились более двух часов вместо запланированных 30 минут. После встречи президент России поделился впечатлениями от своего первого общения тет-а-тет с Дональдом Трампом. Путин назвал своего американского коллегу открытым человеком, чей образ в телевизоре отличается от реальной жизни.

На встрече в Гамбурге шла речь об урегулировании конфликтов в Сирии и на Украине, кибербезопасности и ситуации вокруг Корейского полуострова. Дональд Трамп не раз упомянул во время беседы пресловутое вмешательство Кремля в американские выборы, но все же поддержал позицию Владимира Путина, который неоднократно заявлял, что Москва не имеет никакого отношения к этому.