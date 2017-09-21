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Экономика

Медведев сравнил США с похоронной командой

Юха Сипиля и Дмитрий Медведев. Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
Вашингтон прилагает массу усилий, чтобы похоронить проект трубопровода "Северный поток-2", который должен доставить российский газ в Европу. Такая "прагматичная" позиция объясняется тем, что США надо продвинуть на рынок ЕС своих поставщиков, уверен Дмитрий Медведев.
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США используют все доступные инструменты – всякого рода юридические решения и санкции – чтобы заместить Россию на европейском газовом рынке. Это прагматичная позиция, Вашингтон пытается таким образом продвинуть в ЕС своих поставщиков, заявил премьер-министр России.

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"Самой "прагматичной" является позиция Соединенных Штатов Америки, которые хотят похоронить этот проект при помощи всякого рода юридических решений, инструментов, санкций, оказывая двусмысленное воздействие на Европейский Союз", – сказал глава правительства после встречи с коллегой из Финляндии Юхой Сипилей.

Американский президент Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях в отношении России 2 августа. В соответствии с ним, сокращается до двух недель максимальный срок финансирования банков, которые находятся под санкциями, и до 30 дней – компаний нефтегазового сектора. В том же месяце рейтинговое агентство Moody's спрогнозировало задержку строительства трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

"Северный поток-2" – две нитки трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Они протянутся из России через Балтийское море до Германии, рядом с действующим "Северным потоком". Партнеры "Газпрома" по проекту, который оценивается в 9,5 миллиарда евро – компании Engie, Shell, OMV, Uniper и Wintershall.

Проект это коммерческий, и не надо его не стоит его политизировать, заявил Дмитрий Медведев. Премьер подчеркнул, что Финляндия занимает по этому вопросу конструктивную позицию. "Конструктивность этой позиции заключается в том, что к этому проекту отношение как к нормальному коммерческому проекту, который строится на прагматических принципах, с соблюдением экологического законодательства", – приводит слова премьера РИА Новости.

Автор: Андрей Евлампиев21 сентября 2017, 17:11

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