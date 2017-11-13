Курьез с Медведевым на саммите АСЕАН

Премьер-министр России Дмитрий Медведев попал в смешную ситуацию на саммите АСЕАН в Маниле. Конфуз произошел во время группового фотографирования.

Медведев запутался в коллективном рукопожатии. Вместо того чтобы последовать примеру остальных и по традиции скрестить руки для приветствия, он просто расставил их в стороны.

President Trump participates in a family photo with other world leaders at the #ASEAN Summit Opening Ceremony. #POTUSinAsia pic.twitter.com/nb8EISR9Pj — Department of State (@StateDept) 13 ноября 2017 г.

Вторым участником на церемонии фотографирования, который тоже не сориентировался в сложном процессе, был Дональд Трамп. Он не сразу понял, что нужно делать, но довольно быстро нашелся и скрестил руки как надо.

Конфуз же с Медведевым вызвал множество комментариев в соцсетях. Некоторые пользователи отметили, что ошибкой произошедшее назвать сложно – премьер посещает саммит с 2010 года и был уже неоднократно замечен за неправильными рукопожатиями. Единственное попадание произошло в 2014 году.

Гни свою линию, будь не таким, как все, выделяйся! Дмитрий Анатольевич на саммите АСЕАН



Фото: Andrew Harnik / AP / ТАСС pic.twitter.com/xvfzSaOVaU — Republic News (@Repub_News) 13 ноября 2017 г.

Сделав традиционное фото, лидеры стран АСЕАН отправились на ужин, посвященный 50-летию объединения.