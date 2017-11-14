Какие СМИ могут признать иностранными агентами

Под действие закона об иностранных агентах могут подпасть получающие финансирование из-за рубежа российские СМИ. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

"У нас появляется понятие "иностранные СМИ". Это СМИ, которые получают финансирование не только в РФ, но и иностранное", – заявил парламентарий. В то же время он подчеркнул, что причисление средства массовой информации к иноагентам не является основанием для автоматического прекращения его деятельности на территории России.

По словам депутата, "рамочные поправки не означают смены отношения к свободе слова и взаимодействия с иностранными средствами массовой информации на территории России". Готовящийся в нижней палате законопроект является зеркальной мерой в ответ на притеснение американскими властями российских СМИ, добавил Левин.

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи также отметил, что срок внесения поправок относительно СМИ-иноагентов был продлен. "Есть отдельная поправка, согласно которой ряд норм, которым должны соответствовать НКО – иностранные агенты, будет исключен для СМИ", – сказал законодатель.





Правом причислять к иностранным агентам работающее в России и получающее иностранное финансирование СМИ предлагается наделить министерство юстиции. Соответствующая поправка будет рассмотрена на пленарном заседании нижней палаты парламента в среду, 15 ноября.

Напомним, ранее в Госдуме по поручению спикера Вячеслава Володина была создана рабочая группа по изменению законодательства об иноагентах в части распространения действия нормативно-правового акта на СМИ. Ее возглавил вице-спикер нижней палаты Петр Толстой. Работа ведется совместно комитетами по информационной политике, по безопасности, законодательству и общественным организациям.





По словам Володина, Москва не ставит себе целью ограничить работу СМИ. Тем не менее, отметил спикер, к работе американских средств массовой информации на территории России накопилось уже достаточно вопросов.

"Это ставит нас перед выбором о необходимости принимать решения, которые защитят нашу страну и ее информационное поле от такого вмешательства", – сказал он.

Ситуация вокруг российских СМИ в США резко обострилась, когда американский минюст потребовал от телеканала RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента до 13 ноября. В этом случае журналистам придется заполнить специальные анкеты, раскрыть свои персональные данные, в том числе источники финансирования и номера банковских счетов, а также сообщать в минюст обо всех фактах взаимодействия с официальными лицами Соединенных Штатов. Санкции за нарушение предусмотрены строгие – 10 тысяч долларов штрафа и пять лет тюремного заключения.

