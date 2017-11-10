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Политика

Госдума разработает законопроект об иноагентах в СМИ

Вячеслав Володин, Сергей Неверов и Владимир Жириновский. Автор фото: Анна Исакова/Фотослужба Государственной Думы
Притеснению российских средств массовой информации в США будет дан симметричный ответ. Госдума занялась разработкой поправок в закон об иностранных агентах о включении в их число СМИ. Соответствующие меры депутаты нижней палаты парламента обсудили в ходе пленарного заседания в пятницу, 10 ноября.

Продолжение: Госдума 7.0: заметки диванного критика – 13
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Разработка комплекса ответных мер началась по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина. Этим занимаются профильный комитет по информационной политике, комитеты по безопасности и законодательству. Также депутаты договорились подключить к работе комитет по общественным организациям. "Учитывая, что речь идет о внесении изменений в закон об иностранных агентах, о статусе регулирующих НКО, и учитывая, что у нас этот закон не распространялся на СМИ", – сказал председатель нижней палаты.

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Координирует работу вице-спикер Госдумы Петр Толстой. По его словам, законодатели примут зеркальные меры, которые будут накладывать те же ограничения, которые сегодня в Вашингтоне пытаются применить к российскому телеканалу RT и агентству Sputnik. "Речь идет о достаточно четких юридических критериях, которые будут предъявлены", – подчеркнул парламентарий.

Иван Мельников, Петр Толстой, Сергей Неверов и Владимир Жириновский. Автор фото: Анна Исакова/Фотослужба Государственной Думы

Действия Соединенных Штатов он назвал недопустимыми, отметив, что все разговоры о свободе слова в США касаются кого угодно, но только не России. "При этом не предъявляется никаких доказательств, никаких аргументов, решение принимается на основании употребления термина "российская пропаганда", – возмутился Толстой.

В этой ситуации, сказал он, Москва не может делать вид, будто бы ничего не происходит.

Петр Толстой. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda

Что касается сроков, то, как отметил первый зампред нижней палаты Иван Мельников, депутаты могут принять обсуждаемые поправки до 18 ноября. По его словам, изменения могут быть представлены в виде отдельного нормативно-правового акта.

"Точность формулировок юридически выверяется. Над ней работают. Мы хотим принять соответствующий законопроект уже на следующей неделе", – подчеркнул законодатель.

Заместитель председателя нижней палаты парламента, глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов отметил, что разрабатываемые меры могут быть распространены не только на СМИ. Речь идет о о маркировке контента от иностранных средств массовой информации в социальных сетях.

Сергей Неверов. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool

В свою очередь, председатель фракции ЛДПР Владимир Жириновский назвал давление на российские СМИ признаком "слабости и трусости". Изменения в отечественный закон об НКО он назвал нужными и своевременными. "Я считаю, у нас есть целые радиостанции, газеты и каналы, которые наносят вред молодому поколению", – отметил глава либерал-демократов.

Вместе с тем он подчеркнул, что помимо принятия готовящегося законопроекта, необходимо повысить роль комитета по информационной политике. "Это нужно не только нам, но и нашей стране и нашему будущему", – резюмировал Жириновский.

Вашингтон давит на российские СМИ из-за их популярности в самих США, из-за того, что они предлагают американцам альтернативную точку зрения на происходящие события, объяснил атаку на RT и Sputnik заместитель секретаря Генсовета "Единой России" Евгений Ревенко. "Для Вашингтона это стало костью в горле. Поперек. Решили давить не аргументами, а силой", – прокомментировал ситуацию законодатель.

Евгений Ревенко. Фото: er.ru

Схожей точки зрения придерживается заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Шамсаил Саралиев. "Это сделано для того, чтобы создать препятствия для работы наших СМИ, которые представляют собой конкурентное преимущество", – сказал он.

Подобное поведение не имеет ничего общего с демократическими ценностями, в свою очередь заявил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. "Сначала выдворяют без каких-либо весомых доказательств наших дипломатов, закрывают консульства, срывают флаги, теперь дошла очередь до притеснения российских СМИ", – возмутился парламентарий.

На его взгляд, необходимо подойти к разработке ответных мер комплексно, проанализировав весь спектр влияния Соединенных Штатов на внутреннюю политику России. Ответ Москвы, полагает депутат, должен касаться также различных институтов и аналитических центров, которые имеют определенную долю иностранного финансирования.

Фото: vk.com/rt_russian

Напомним, ситуация вокруг российских СМИ в США резко обострилась, когда американский минюст потребовал от телеканала RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента до 13 ноября. В этом случае журналистам придется заполнить специальные анкеты, раскрыть свои персональные данные, в том числе источники финансирования и номера банковских счетов, а также сообщать в минюст обо всех фактах взаимодействия с официальными лицами Соединенных Штатов. Санкции за нарушение предусмотрены строгие – 10 тысяч долларов штрафа и пять лет тюремного заключения.

Главный редактор телеканала Маргарита Симоньян заявила, что руководство RT вынуждено согласиться на требования американских чиновников. По ее словам, телеканал нигде не испытывает такого сильного давления, как в США.

Автор: Иван Поляков10 ноября 2017, 15:06

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