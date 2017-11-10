Госдума разработает законопроект об иноагентах в СМИ

Притеснению российских средств массовой информации в США будет дан симметричный ответ. Госдума занялась разработкой поправок в закон об иностранных агентах о включении в их число СМИ. Соответствующие меры депутаты нижней палаты парламента обсудили в ходе пленарного заседания в пятницу, 10 ноября.

Разработка комплекса ответных мер началась по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина. Этим занимаются профильный комитет по информационной политике, комитеты по безопасности и законодательству. Также депутаты договорились подключить к работе комитет по общественным организациям. "Учитывая, что речь идет о внесении изменений в закон об иностранных агентах, о статусе регулирующих НКО, и учитывая, что у нас этот закон не распространялся на СМИ", – сказал председатель нижней палаты.

Координирует работу вице-спикер Госдумы Петр Толстой. По его словам, законодатели примут зеркальные меры, которые будут накладывать те же ограничения, которые сегодня в Вашингтоне пытаются применить к российскому телеканалу RT и агентству Sputnik. "Речь идет о достаточно четких юридических критериях, которые будут предъявлены", – подчеркнул парламентарий.

Действия Соединенных Штатов он назвал недопустимыми, отметив, что все разговоры о свободе слова в США касаются кого угодно, но только не России. "При этом не предъявляется никаких доказательств, никаких аргументов, решение принимается на основании употребления термина "российская пропаганда", – возмутился Толстой.

В этой ситуации, сказал он, Москва не может делать вид, будто бы ничего не происходит.





Что касается сроков, то, как отметил первый зампред нижней палаты Иван Мельников, депутаты могут принять обсуждаемые поправки до 18 ноября. По его словам, изменения могут быть представлены в виде отдельного нормативно-правового акта.

"Точность формулировок юридически выверяется. Над ней работают. Мы хотим принять соответствующий законопроект уже на следующей неделе", – подчеркнул законодатель.

Заместитель председателя нижней палаты парламента, глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов отметил, что разрабатываемые меры могут быть распространены не только на СМИ. Речь идет о о маркировке контента от иностранных средств массовой информации в социальных сетях.







В свою очередь, председатель фракции ЛДПР Владимир Жириновский назвал давление на российские СМИ признаком "слабости и трусости". Изменения в отечественный закон об НКО он назвал нужными и своевременными. "Я считаю, у нас есть целые радиостанции, газеты и каналы, которые наносят вред молодому поколению", – отметил глава либерал-демократов.

Вместе с тем он подчеркнул, что помимо принятия готовящегося законопроекта, необходимо повысить роль комитета по информационной политике. "Это нужно не только нам, но и нашей стране и нашему будущему", – резюмировал Жириновский.

Вашингтон давит на российские СМИ из-за их популярности в самих США, из-за того, что они предлагают американцам альтернативную точку зрения на происходящие события, объяснил атаку на RT и Sputnik заместитель секретаря Генсовета "Единой России" Евгений Ревенко. "Для Вашингтона это стало костью в горле. Поперек. Решили давить не аргументами, а силой", – прокомментировал ситуацию законодатель.





Схожей точки зрения придерживается заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Шамсаил Саралиев. "Это сделано для того, чтобы создать препятствия для работы наших СМИ, которые представляют собой конкурентное преимущество", – сказал он.

Подобное поведение не имеет ничего общего с демократическими ценностями, в свою очередь заявил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. "Сначала выдворяют без каких-либо весомых доказательств наших дипломатов, закрывают консульства, срывают флаги, теперь дошла очередь до притеснения российских СМИ", – возмутился парламентарий.

На его взгляд, необходимо подойти к разработке ответных мер комплексно, проанализировав весь спектр влияния Соединенных Штатов на внутреннюю политику России. Ответ Москвы, полагает депутат, должен касаться также различных институтов и аналитических центров, которые имеют определенную долю иностранного финансирования.





Напомним, ситуация вокруг российских СМИ в США резко обострилась, когда американский минюст потребовал от телеканала RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента до 13 ноября. В этом случае журналистам придется заполнить специальные анкеты, раскрыть свои персональные данные, в том числе источники финансирования и номера банковских счетов, а также сообщать в минюст обо всех фактах взаимодействия с официальными лицами Соединенных Штатов. Санкции за нарушение предусмотрены строгие – 10 тысяч долларов штрафа и пять лет тюремного заключения.

Главный редактор телеканала Маргарита Симоньян заявила, что руководство RT вынуждено согласиться на требования американских чиновников. По ее словам, телеканал нигде не испытывает такого сильного давления, как в США.

