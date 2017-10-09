Американский чиновник предупредил о ядерной войне

Экс-министр обороны США Уильям Перри назвал главные причины, которые могут привести к ядерной войне. По мнению бывшего главы Пентагона, опасность такого конфликта в настоящий момент выше, чем когда-либо.

Перри заявил, что сегодня созданы все условия для начала ядерного конфликта. "Существует еще один путь к ядерной катастрофе – если наша система предупреждения о ракетном ударе подаст ложную тревогу. Во время холодной войны в США произошло три подобных инцидента, и, насколько я знаю, два из них произошли в Советском Союзе", – сказал экс-чиновник в своем выступлении на Международном форуме по предотвращению ядерной катастрофы в Люксембурге.

Кроме того, подчеркнул он, Россия и США продолжают разработку новых, более совершенных типов межконтинентальных баллистических ракет. В итоге, выразил свое мнение бывший министр обороны США, будущее всего человечества будет зависеть как от дежурных офицеров, которые смогут отличить ложное предупреждение о нападении от настоящего, так и от рассудительности президентов двух стран.





Стоит отметить, что именно при Перри, который стоял во главе военного ведомства США в 1994-1997 годах, началось расширение на восток Организации североатлантического договора (НАТО). Именно при нем велась активная работа по принятию в альянс Польши, Чехии и Венгрии. И это при том, что во времена перестройки Соединенные Штаты клятвенно заявляли последнему советскому лидеру Михаилу Горбачеву, что НАТО не будет принимать новых членов.

Тем удивительнее, что на том же форуме в Люксембурге Перри, помимо разговоров о ядерной войне, неожиданно признался в любви к русскому искусству. "Обожаю русскую культуру и литературу, был в России около 30 раз!" – заявил бывший шеф Пентагона.

На этом удивительные признания не закончились. По словам бывшего чиновника, он на самом деле выступил против расширения Североатлантического альянса и хотел "вовлечь Россию в западную систему обеспечения безопасности".

