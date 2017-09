Американцев готовят к войне с Россией

The New York Times настраивает американцев против России, считает обозреватель Consortiumnews Роберт Перри. Он уверен, что газета подготавливает своих читателей к третьей мировой войне.

Журналист сравнивает поведение издания с New York Journal и New York World -двумя газетами, фактически развязавшими войну с Испанией в 1898 году. "Разница лишь в том, что сегодня The New York Times готовит американский народ к тому, что может стать третьей мировой. Ежедневный посыл: ты должен научиться ненавидеть Россию и ее президента Владимира Путина настолько, чтобы, во-первых, поддержать новые огромные траты на военно-промышленный комплекс, во-вторых, быть готовым к ядерной войне, если дойдет до этого", – приводит слова Перри "ИноТВ".

По словам обозревателя, издание стремительно желтеет, начиная показывать только одну сторону события, применяя к разным странам разные стандарты. Он показывает это на примере освещения The New York Times российско-белорусских учений "Запад– 2017". Газета в "глумливом и паникерском тоне" рассказывает о придуманном специально для маневров государстве Вейшнории. Редакция популярного издания словно говорит: "Поглядите-ка, эти русские даже выдумывают себе врагов, чтобы потом их третировать. Ха-ха-ха!"

Перри напоминает, что США сами не раз проводили учения против вымышленных стран, но The New York Times об этом, естественно, не пишет. Например, в 2015 году Штаты вместе с союзниками провели целую серию маневров против пяти несуществующих государств, под которыми подразумевались Иран и республики Кавказа.

На Беларусь 14 сентября нападут три страны: Весбария, Лубения и Вейшнория https://t.co/Av6K1Ah6jG pic.twitter.com/9Lfd9RUibw — Новая газета во Влад (@Nov_Gaz_Vlad) 7 сентября 2017 г.

"Во всех этих случаях учения мощной армии США имели своей явной целью запугивание более слабых стран. И, тем не менее, ведущие американские СМИ не трактовали эти военные репетиции, как их следовало трактовать — в качестве скрытой агрессии, — а, напротив, высмеивали опасения этих очевидных мишеней как паранойю. Ведь нам прекрасно известно, что Соединенные Штаты никогда не нарушали международное право и не вторгались в какие-либо слабые страны!" – с иронией замечает Перри.