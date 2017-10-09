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Политика

Посчитали и прослезились: в ПАСЕ осознали уход России

Фото: wikipedia.org
В Совете Европы неожиданно осознали, что потеряли кругленькую сумму из-за решения России приостановить выплаты части взноса в бюджет организации. Тревогу забил британский депутат и призвал коллег потуже затянуть пояса.
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"Российская делегация говорит, что не хочет выполнять свои обязательства, и деньги, которые мы теряем, это очень большая сумма", – сказал докладчик ПАСЕ Иен Лиддел Грейнджер и добавил, что текущее положение дел очень сильно затруднит работу Совета Европы.

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Парламентарий выразил надежду, что генсек организации сделает все возможное, чтобы смягчить последствия российского решения. В свою очередь исполняющий обязанности президента ПАСЕ Роджер Гейл назвал решение Москвы беспрецедентной проблемой, сообщает РИА Новости.

Российских парламентариев лишили права голоса на сессиях в ПАСЕ из-за событий на юго-востоке Украины и в Крыму. С 2016 года Россия не направляет документы, необходимые для аккредитации своей делегации в ассамблее. В конце июня 2017-го Москва приостановила уплату части взноса в бюджет Совета Европы до полного восстановления полномочий делегации.

Между тем 6 октября глава ПАСЕ Педро Аграмунт ушел в отставку, не дожидаясь голосования, связанного с его увольнением. Он был отстранен от выполнения обязанностей ведения сессии после скандала, связанного с его визитом в Сирию вместе с российскими депутатами весной 2017 года. 28 апреля бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы абсолютным большинством голосов выразило недоверие Аграмунту.

В июле спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал действия ПАСЕ по отношению к председателю организации травлей и заявил, что у евродепутатов кризис в головах. Временно исполняет обязанности руководителя организации старший вице-председатель ПАСЕ, британец Роджер Гейл.

Тем временем стало известно, что Москва не будет признавать решения Европейского суда по правам человека, если председатель ПАСЕ будет избран без участия российской делегации. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она напомнила, что именно ПАСЕ утверждает судей ЕСПЧ.

Автор: Александр Комаров9 октября 2017, 16:55

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