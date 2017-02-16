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Политика

Россия и ПАСЕ ищут точки соприкосновения

Фото: GLOBAL LOOK press/Elyxandro Cegarra
Нижняя палата российского парламента направит делегацию в Мадрид для обсуждения корректировки регламента Парламентской ассамблеи Совета Европы. В повестке также вопрос защиты прав национальных делегаций в ПАСЕ. Группу российских законодателей возглавит думский вице-спикер Петр Толстой.
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Госдума отправит делегацию в Мадрид на заседание Постоянного комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы. Цель поездки, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин, обсуждение вопросов изменения регламента и защиты прав национальных делегаций в ассамблее.

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"Эти вопросы мы ранее с председателем ПАСЕ обсуждали, - отметил спикер Госдумы. – Он прислал приглашение для их обсуждения в рамках Постоянного комитета ПАСЕ".

По словам Вячеслава Володина, делегацию возглавит вице-спикер Госдумы Петр Толстой. В нее также войдут главы думских комитетов по международным делам и по делам СНГ Леонид Слуцкий и Леонид Калашников.

duma.gov.ru

Свою часть делегации уже сформировала верхняя палата парламента. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев рассказал, что российский сенаторский корпус будут представлять вице-спикер Совфеда Ильяс Умаханов, сам Косачев и зампред международного комитета Владимир Лукин. Заседание Постоянного комитета ПАСЕ запланировано на 10 марта.

Как ранее писали Dni.Ru, в настоящее время Россия не участвует в работе в ПАСЕ. Это произошло после того, как в апреле 2014 года против российских парламентариев в Ассамблее были введены санкции. Делегация, представляющая нашу страну, была лишена права голоса, отстранена от участия в руководящих органах ПАСЕ и ее мониторинговых миссиях.

https://twitter.com/PACE_News

В начале 2017 года в Москве состоялась встреча руководства нижней палаты парламента и Педро Аграмунта. Глава Ассамблеи выразил желание, чтобы российская делегация вернулась в ПАСЕ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин ответил, что Россия готова это сделать только в случае изменения регламента организации таким образом, чтобы лишение какой-либо делегации права голоса было невозможно.

"Мы за диалог, мы за участие, но участвовать в Парламентской ассамблее, где лишают права голоса, смысла нет", – заметил тогда Вячеслав Володин. "Мне хотелось бы другого, но я прекрасно понимаю позицию спикера Госдумы Вячеслава Володина", – с сожалением отметил тогда президент ПАСЕ.

Автор: Дмитрий Куклин16 февраля 2017, 14:53

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