Хвастливый Киев отчитался об увольнении главы ПАСЕ

Глава ПАСЕ Педро Аграмунт ушел в отставку, не дожидаясь голосования, связанного с его увольнением. Одним из первых об этом с гордостью сообщил глава украинской делегации в ассамблее Владимир Арьев.

"Решил не ждать финального голосования, запланированного на понедельник. Сослался на состояние здоровья. Поздравляю всех причастных, это наша совместная победа", – написал украинский политик у себя в Facebook и разместил заявление Аграмунта.



Голосование по отставке Аграмунта было намечено на 9 октября. Чтобы провести эту процедуру, ПАСЕ понадобилось изменить регламент, который не предусматривал такую возможность.

Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы был отстранен от выполнения обязанностей ведения сессии после скандала из-за его визита в Сирию вместе с российскими депутатами весной 2017 года. 28 апреля бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы абсолютным большинством голосов выразило недоверие Аграмунту. Ранее он сам заявлял, что не намерен уходить в отставку.

В июле спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал действия ПАСЕ по отношению к председателю организации травлей и заявил, что у евродепутатов кризис в головах.

Временно исполнять обязанности руководителя организации будет старший вице-председатель ПАСЕ, британец Роджер Гейл, сообщает РИА Новости.