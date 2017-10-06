Хвастливый Киев отчитался об увольнении главы ПАСЕ
"Решил не ждать финального голосования,
запланированного на понедельник. Сослался на состояние здоровья.
Поздравляю всех причастных, это наша совместная победа", – написал украинский
политик у себя в Facebook и разместил заявление Аграмунта.
Голосование по отставке Аграмунта было намечено на 9 октября. Чтобы провести эту процедуру, ПАСЕ понадобилось изменить регламент, который не предусматривал такую возможность.
Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы был отстранен от выполнения обязанностей ведения сессии после скандала из-за его визита в Сирию вместе с российскими депутатами весной 2017 года. 28 апреля бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы абсолютным большинством голосов выразило недоверие Аграмунту. Ранее он сам заявлял, что не намерен уходить в отставку.
В июле спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал действия ПАСЕ по отношению к председателю организации травлей и заявил, что у евродепутатов кризис в головах.
Временно исполнять обязанности руководителя организации будет старший вице-председатель ПАСЕ, британец Роджер Гейл, сообщает РИА Новости.
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