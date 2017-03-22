Володин: поездка главы ПАСЕ в Сирию – заслуга Госдумы
Члены российской делегации, посетившей Сирию, заслужили благодарность председателя нижней палаты парламента. По мнению Володина, участие в поездке Аграмунта – заслуга депутатов Госдумы.
"Спасибо всем, кто принимал участие в поездке. Это делегация, которая сформирована на принципе представительства всех фракций. Действительно, большая работа проделана. И то, что в составе делегации председатель ПАСЕ и руководители политических фракций ПАСЕ – большая заслуга нашего комитета по международным делам, председателя комитета Леонида Эдуардовича Слуцкого", – заявил председатель Госдумы во время пленарного заседания.
Российские парламентарии вместе с членами Парламентской ассамблеи Совета Европы посетили Сирию по приглашению спикера Народного Совета Сирийской Арабской Республики. Делегацию возглавил вице-спикер нижней палаты, лидер фракции "Единая Россия" Владимир Васильев. Парламентарии в течение почти трех часов беседовали с президентом Сирии Башаром Асадом. Состоялось совместное заседание международных комитетов российского и сирийского парламентов. Кроме того, делегация ознакомилась с работой Центра по примирению враждующих сторон, посетив расположение российской группировки ВКС в Хмеймиме, напоминает РИА Новости.
Историческим назвал совместное заседание российских и сирийских депутатов глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, была достигнута договоренность о том, что такой формат работы отныне станет постоянным. Слуцкий считает, что в парламенте Сирии необходима специальная конституционная комиссия. Ее задача, как убежден депутат – "на подлинно народном уровне обеспечить обсуждение основного закона будущей Сирийской Арабской Республики". По данным Слуцкого, комиссия начнет работу в ближайшее время.
Прокомментировал глава комитета и перспективы сотрудничества с ПАСЕ. "Мы не принимаем участие в пленарных сессиях Парламентской Ассамблеи Совета Европы, но мы теснейшим образом взаимодействуем, в том числе, по важнейшему досье совместного противодействия международному терроризму. И лучший ответ тем, кто не верит в то, что Россия вернется в обозримом будущем в ПАСЕ – то, что председатель ПАСЕ и его коллеги вместе с нами были в Сирии и поддержали наши подходы по достижению мира на многострадальной сирийской земле", – отметил Слуцкий.
О возможности возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею высказался и Вячеслав Володин. Спикер Госдумы уверен: это станет возможным только после изменения регламента организации, чтобы не было дискредитации национальных делегаций. По данным председателя нижней палаты, с таким подходом соглашается все большее число европарламентариев.
Близкие говорят, что после свадьбы дочери актриса перестала с ней общаться
Обитатели телестройки неоднозначно отнеслись к певице
О трагедии рассказала сама популярная исполнительница
Последний раз она видела внука в прошлом году