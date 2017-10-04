Германия объявила охоту на Меркель

Ангела Меркель в печали. Грустные раздумья на канцлера ФРГ навевают итоги прошедших недавно выборов в бундестаг, на которых в парламент прошла партия "Альтернатива для Германии" ("АдГ"). Правые, которых в стране продолжают называть неонацистами, заявили о скорой отмене антироссийских санкций и охоте на фрау канцлерин.

Блок Ангелы Меркель (ХДС/ХСС) получил худший в своей истории результат, так как политики перестали учитывать мнение "человека с улицы". Они больше не в состоянии решать жизненно важные для нации вопросы, уверен сопредседатель "АдГ" Александр Гауланд.

"Конечно, неправильная политика в отношении беженцев – одна из причин успеха нашей партии. Но даже без этого фактора правящая партия совершила столько ошибок в последние годы, что мы в любом случае достигли бы подобного результата", – заявил немецкий политик.

Объявленная сразу после победы на выборах охота на Меркель, по словам Гауланда, будет выглядеть следующим образом: партия вынесет все нарушения канцлера на рассмотрение в бундестаге. "АдГ" намерена предложить альтернативную программу действий, которая должна исправить ошибки, совершенные властями в последние пять лет.

В "Альтернативе" уверены, что смогут влиять на ситуацию – и влияние уже прослеживается. "Мы уже влияем на ситуацию тем, что и блок Меркель, и Свободная демократическая партия переняли у нас позиции. Коалиция, вероятно, будет состоять из ХДС/ХСС, "Зеленых" и Свободной демократической партии", – заявил Гауланд в интервью "Комсомольской правде". По словам партийного лидера, в такой коалиции не избежать напряжения: как известно, "Зеленые" и сторонники Меркель стоят на разных позициях и преследуют разные цели.

Что касается приклеенного "АдГ" ярлыка "нацистов", то он уже изнашивается, люди в него не верят. Рано или поздно подобные ассоциации сойдут на нет, убежден Гауланд. Лидер партии признал, что "Альтернатива для Германии" особенно сильна в тех городах, где много "русских немцев" – эмигрантов из России. В целом же сторонники "АдГ" – обычные граждане из всех слоев общества.

Лидеры "Альтернативы" ранее называли Крым исконно русской территорией и выступали против антироссийских санкций. По словам Гауланда, "АдГ" намерена разработать общую оппозиционную стратегию вместе со Свободной демократической партией, которая занимает схожую позицию по Крыму, а также левыми.

Тем временем скандал разразился и в рядах самой "Альтернативы". Лидер партии Фрауке Петри покинула "АдГ". Сразу после выборов она обвинила соратников в растрате средств на внутрипартийную борьбу. Петри намерена создать новую партию.