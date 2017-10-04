Германия объявила охоту на Меркель
Блок Ангелы Меркель (ХДС/ХСС) получил худший в своей истории результат, так как политики перестали учитывать мнение "человека с улицы". Они больше не в состоянии решать жизненно важные для нации вопросы, уверен сопредседатель "АдГ" Александр Гауланд.
"Конечно, неправильная политика в отношении беженцев – одна из причин успеха нашей партии. Но даже без этого фактора правящая партия совершила столько ошибок в последние годы, что мы в любом случае достигли бы подобного результата", – заявил немецкий политик.
Объявленная сразу после победы на выборах охота на Меркель, по словам Гауланда, будет выглядеть следующим образом: партия вынесет все нарушения канцлера на рассмотрение в бундестаге. "АдГ" намерена предложить альтернативную программу действий, которая должна исправить ошибки, совершенные властями в последние пять лет.
В "Альтернативе" уверены, что смогут влиять на ситуацию – и влияние уже прослеживается. "Мы уже влияем на ситуацию тем, что и блок Меркель, и Свободная демократическая партия переняли у нас позиции. Коалиция, вероятно, будет состоять из ХДС/ХСС, "Зеленых" и Свободной демократической партии", – заявил Гауланд в интервью "Комсомольской правде". По словам партийного лидера, в такой коалиции не избежать напряжения: как известно, "Зеленые" и сторонники Меркель стоят на разных позициях и преследуют разные цели.
Am 5. Oktober geht es für unsere @AfDimBundestag weiter. U. a. steht die Wahl der stellv. Fraktionsvorsitzenden auf unserer Agenda.#AfD pic.twitter.com/rVVB5sQ6LS— MarianaHarder-Kühnel (@M_HarderKuehnel) 1 октября 2017 г.
Что касается приклеенного "АдГ" ярлыка "нацистов", то он уже изнашивается, люди в него не верят. Рано или поздно подобные ассоциации сойдут на нет, убежден Гауланд. Лидер партии признал, что "Альтернатива для Германии" особенно сильна в тех городах, где много "русских немцев" – эмигрантов из России. В целом же сторонники "АдГ" – обычные граждане из всех слоев общества.
Лидеры "Альтернативы" ранее называли Крым исконно русской территорией и выступали против антироссийских санкций. По словам Гауланда, "АдГ" намерена разработать общую оппозиционную стратегию вместе со Свободной демократической партией, которая занимает схожую позицию по Крыму, а также левыми.
Тем временем скандал разразился и в рядах самой "Альтернативы". Лидер партии Фрауке Петри покинула "АдГ". Сразу после выборов она обвинила соратников в растрате средств на внутрипартийную борьбу. Петри намерена создать новую партию.
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