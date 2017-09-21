Путин выиграл у Меркель со счетом 5:2

Берлин так и не дождался, когда русские вмешаются в парламентские выборы в Германии. А секрет в том, что в этом нет нужды. Путин уже выигрывает у Меркель со счетом 5:2, считают немецкие аналитики.

Удивительное разнообразие предвыборных программ различных партий в Германии заставляет избирателей задаваться вопросом: а действительно ли речь в них идет об одной и той же стране? В особенности разноплановость касается разделов, посвященных внешней политике. При этом по одному пункту большинство политических сил согласны друг с другом, пишет Die Zeit.

"По наиболее острым темам у лагерей наблюдается неожиданный консенсус. Взять хотя бы позицию по России: следует ли в срочном порядке отменять санкции, введенные из-за украинского кризиса и аннексии Крыма? Да, считают ХСС, "АдГ" и Левые. Следует ли отменять их постепенно, даже притом что Россия не полностью выполняет условия минских соглашений? Это решение поддерживает СДПГ, а с недавних пор – СвДП", – отмечает автор статьи, Йорг Лау.

Лишь две немецкие партии настаивают на сохранении санкций до тех пор, пока Москва "окончательно выполнит минские договоренности" – это ХДС и "Зеленые". Три политических объединения – ХСС, "АдГ" и Левые – с самого начала были против санкций. И вот удивительная смена курса еще двумя партиями: "социал-демократы маскируют свои колебания такими вербальными конструкциями, как "деэскалация" и "дифференцированный подход", а лидер СвДП предлагает считать аннексию Крыма "долгосрочным временным состоянием", отмечает автор.

Причина таких изменений понятна. Ситуация для Германии складывается не особо благоприятная – Берлин оказался в "стратегическом одиночестве". "На Америку мы положиться не можем, Франция неустойчива, британцы уже не с нами. Турция превратилась в противника, Ближний Восток балансирует между деспотами и хаосом. Россия бросает Западу вызов за вызовом, Китай своим ростом угрожает Дальнему Востоку (и тем самым – нашим важнейшим рынкам)", – пишет издание. И это все притом что ни одна другая страна так тесно не связана в вопросах энергетической политики с Россией, в торговых вопросах с Китаем, а в оборонных находится в зависимости от США – при этом оставаясь важнейшим гарантом сохранности ЕС.

Почему же Путин до сих пор не вмешался в предвыборную кампанию и не начал манипулировать выборами? – задается вопросом автор. Ответ прост: российскому лидеру это не нужно. Путин ведет со счетом 5:2 среди немецких партий в вопросе о том, надо ли считать "аннексию" Крыма нарушением норм международного права.