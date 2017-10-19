Госдума проведет парламентские слушания по НКО
Один из вопросов в ходе общения председателя нижней палаты
парламента с участниками форума касался проблемы передачи государственных
функций НКО. Володин напомнил, что на федеральном уровне нормативная база была
создана два года назад. Дело за муниципальными и региональными
органами власти, которые должны определять, кто будет исполнителем услуги, сказал он.
Спикер Госдумы считает, что иногда некоммерческие организации реализуют государственные и муниципальные услуги более качественно. При этом стоимость этих услуг снижается. "Нам нужно обсуждать положительные практики, нужно больше показывать положительных примеров реализации госуслуг нашими НКО, – заявил он. – Нормативная база есть, но нет того, чтобы активно шла передача некоммерческому сектору реализации этих услуг".
По словам Володина, задача депутатов в рамках Госдумы – провести слушания по вопросу передачи реализации госуслуг НКО. "Что мы и сделаем", – заявил он, призвав активную молодежь к диалогу.
Как рассказал спикер нижней палаты, в парламентских слушаниях примут участие представители НКО из регионов. "Вопросы, с которыми вы сталкиваетесь, возможно, подвигнут нас на то, чтобы мы делали какие-то изменения в действующем законодательстве, чтобы закон был более эффективным", – заявил он.
Напомним, Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит с 14 по 22 октября. Основные мероприятия форума проходят в сочинском Олимпийском парке. Участники фестиваля – около 25 тысяч человек, представляющие общественные организации, преподаватели, политики из разных стран.
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