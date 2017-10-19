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Политика

Госдума проведет парламентские слушания по НКО

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
В нижней палате парламента пройдут слушания с целью совершенствования законодательства в сфере оказания социальных услуг некоммерческими организациями. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая на площадке Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.
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Один из вопросов в ходе общения председателя нижней палаты парламента с участниками форума касался проблемы передачи государственных функций НКО. Володин напомнил, что на федеральном уровне нормативная база была создана два года назад. Дело за муниципальными и региональными органами власти, которые должны определять, кто будет исполнителем услуги, сказал он.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Спикер Госдумы считает, что иногда некоммерческие организации реализуют государственные и муниципальные услуги более качественно. При этом стоимость этих услуг снижается. "Нам нужно обсуждать положительные практики, нужно больше показывать положительных примеров реализации госуслуг нашими НКО, – заявил он. – Нормативная база есть, но нет того, чтобы активно шла передача некоммерческому сектору реализации этих услуг".

По словам Володина, задача депутатов в рамках Госдумы – провести слушания по вопросу передачи реализации госуслуг НКО. "Что мы и сделаем", – заявил он, призвав активную молодежь к диалогу.

Фото: vk.com/duma

Как рассказал спикер нижней палаты, в парламентских слушаниях примут участие представители НКО из регионов. "Вопросы, с которыми вы сталкиваетесь, возможно, подвигнут нас на то, чтобы мы делали какие-то изменения в действующем законодательстве, чтобы закон был более эффективным", – заявил он.

Напомним, Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит с 14 по 22 октября. Основные мероприятия форума проходят в сочинском Олимпийском парке. Участники фестиваля – около 25 тысяч человек, представляющие общественные организации, преподаватели, политики из разных стран.

Автор: Дмитрий Куклин19 октября 2017, 14:22

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