Госдума проведет парламентские слушания по НКО

В нижней палате парламента пройдут слушания с целью совершенствования законодательства в сфере оказания социальных услуг некоммерческими организациями. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая на площадке Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

Один из вопросов в ходе общения председателя нижней палаты парламента с участниками форума касался проблемы передачи государственных функций НКО. Володин напомнил, что на федеральном уровне нормативная база была создана два года назад. Дело за муниципальными и региональными органами власти, которые должны определять, кто будет исполнителем услуги, сказал он.



Спикер Госдумы считает, что иногда некоммерческие организации реализуют государственные и муниципальные услуги более качественно. При этом стоимость этих услуг снижается. "Нам нужно обсуждать положительные практики, нужно больше показывать положительных примеров реализации госуслуг нашими НКО, – заявил он. – Нормативная база есть, но нет того, чтобы активно шла передача некоммерческому сектору реализации этих услуг".

По словам Володина, задача депутатов в рамках Госдумы – провести слушания по вопросу передачи реализации госуслуг НКО. "Что мы и сделаем", – заявил он, призвав активную молодежь к диалогу.

Как рассказал спикер нижней палаты, в парламентских слушаниях примут участие представители НКО из регионов. "Вопросы, с которыми вы сталкиваетесь, возможно, подвигнут нас на то, чтобы мы делали какие-то изменения в действующем законодательстве, чтобы закон был более эффективным", – заявил он.

Напомним, Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит с 14 по 22 октября. Основные мероприятия форума проходят в сочинском Олимпийском парке. Участники фестиваля – около 25 тысяч человек, представляющие общественные организации, преподаватели, политики из разных стран.