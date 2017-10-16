Ким Чен Ын написал письмо Валентине Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко получила из рук заместителя председателя Верховного народного собрания КНДР заявление Ким Чен Ына. Содержание документа журналистам пока не известно.

Валентина Матвиенко и Ан Дон Чхун побеседовали на полях ассамблеи Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге. "Высший руководитель нашей партии и государства, уважаемый товарищ Ким Чен Ын опубликовал заявление председателя Государственного совета. Мне поручено это заявление передать Вам", – сказал Ан Дон Чхун, обращаясь к спикеру Совета Федерации.

Северокорейский политик поблагодарил Матвиенко за успешное проведение ассамблеи. "История наших стран – это история дружбы", – отметил он.

Ранее Матвиенко сообщила, что на встрече с парламентариями из КНДР попытается убедить их провести консультации с коллегами из Южной Кореи. Спикер одобрила призыв Сеула вернуться за стол переговоров, прозвучавший накануне с трибуны ассамблеи, сообщает ТАСС. Пока в официальной повестке такая встреча не значится. По словам Матвиенко, Россия резко осуждает действия КНДР по развитию военной ядерной программы и призывает мировое сообщество строго выполнять все резолюции Совета Безопасности ООН.

Также речь зашла о выходе США из соглашения по иранской ядерной программе. Глава верхней палаты российского парламента отметила, что это опасное решение осуждают большинство стран. "Международное соглашение не может быть расторгнуто по инициативе какой-то одной стороны и, безусловно, будет продолжать действовать", – сказала Матвиенко.

Ситуация вокруг Северной Кореи резко обострилась в начале 2017 года. Пхеньян провел несколько ракетных пусков и испытание водородной бомбы. Действия Ким Чен Ына разозлили американского президента: Дональд Трамп сделал несколько воинственных заявлений. На полях 72-й сессии Генассамблеи ООН он пригрозил стереть КНДР с лица земли, а на своей странице в Twitter не раз писал грозные тирады в адрес лидера этой страны.

Президент США презрительно назвал Ким Чен Ына человеком-ракетой, намекнув на запуски баллистических ракет. Северная Корея в долгу не осталась: выступление главы Белого дома министр иностранных дел КНДР Ли Ен Хо сравнил с собачьим лаем.