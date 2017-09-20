Убить Кима

Про Северную Корею сейчас многие вспоминают. Далекая страна идей чучхе стала так часто упоминаться в прессе не в связи с достижениями в электронике или автомобилестроении как ее соседка – Корея Южная, "Страна утренней свежести". Нет, КНДР упоминают именно в связи с технологическими достижениями, но в специфической сфере – разработки ядерного оружия. Там это оружие создается ударными темпами, испытана уже и водородная бомба. И как утверждает товарищ председатель ЦК, ядерные силы страны вот-вот будут созданы.

Но на беду Кима, Трудовой партии и всей его страны к власти в США неожиданно пришел мистер Трамп, которому как известно палец в рот не клади. Он мечтает сделать Америку и даже ООН вновь великой, то есть цели ставит амбициозные. И обладающая ядерной бомбой маленькая но гордая Корея в эти планы никак не вписывается. Конечно первым делом в ход пошли экономические санкции и в твиттере президент США даже выразил надежду что скоро все корейцы выстроятся в очереди за бензином. Однако этим надеждам вряд ли суждено сбыться – уж больно много контрабандистов шастают мимо корейских берегов, нарушают санкции ООН. По крайней мере в этом уверена американская пресса, а она как известно никогда не ошибается. Конгресс даже захотел наложить лапу то есть контроль и на владивостокские порты РФ, но в конце концов передумал.

Видя что и единогласное антикорейское голосование в Совбезе ООН разрекламированное как большая победа сил добра над злом не помогает, Трамп решил что следует действовать более эффективно. Первый залп как всегда дала Никки Хейли, посол при Объединенных нациях. Она заявила что США не остановятся перед уничтожением Северной Кореи если дипломатия ни к чему не приведет. Такого рода заявления дипломаты редко себе позволяют, но наша Никки к счастью не дипломат, она у них как в голливудском кино "Никки, дьявол младший". А Дональд заделался старшим дьяволом, этакий дьявол-отец. То есть до выборов-то он был прямо херувимчиком, все трепался про то что никакого принуждения к демократии по американскому образцу при нем не случится, даже речи быть не может. Только личным примером. Ну а как дорвался до престола, так прямо и не узнать. Все плюсы на минусы поменялись. Вот как власть людей развращает.

В общем не зря авианосные группировки кружили вокруг корейских берегов и речь зашла даже о применении ядерного оружия. Тогда конечно пострадают и мирные южнокорейцы, но зато устранится опасный конкурент "Эппл" – корейский "Самсунг".

"Убийцу айфонов" самого прикончат, причем в буквальном смысле слова. Сначала американцы ударят, а потом конечно и северные братья по югу огня дадут. У Кима ведь и артиллерия дальнобойная, и армия огромная, да и не все ядерные ракеты полетят на Гуам, кое что и Сеулу перепадет. Впрочем южнокорейская армия тоже обзавелась баллистическими ракетами. Неподалеку базируются бомбардировщики "Б-52", те самые которые летают и по Европе под шум учений НАТО. Словом при "буре в стакане" скучно не будет.

Тут дело в том что Дональд Фредович больше полугода как Президент но еще ни одну страну не разбомбил. То есть просто нечем отчитываться перед избирателями, хоть он им никаких войн и не обещал. Но Конгресс с Сенатом, представляющие как мы помним весь многонациональный американский народ – организации крайне агрессивные. Требуют продать Украине летальное оружие, наказать Россию и Иран, вообще требуют крови. А глас народа – глас божий. Трамп как помнится аж на двух Библиях сразу клялся. И теперь должен прислушиваться.

В твиттере отмечают что не все в американской политике так миролюбиво и благородно как в голливудских фильмах, где даже и дьявол бывает добрым. Сам экс-председатель Думы, ныне глава национальной службы разведки Нарышкин обратил на это внимание подписчиков. Дескать, угрозы, шантаж, убийства – вот их нравы и методы. И глядя как из Ким Чен Ына стараются сделать такое же чучело как из Саддама и Муамара трудно с этим не согласиться. То есть сначала лепят с помощью пропаганды пугало, ну а потом с помощью Пентагона уже набивают из тушки чучело. Асада в Сирии снять не удалось, он ушел под российскую "крышу", Иран пока что тоже не по зубам хотя он и "коррумпированная диктатура".

А вот Кима никто теперь не "крышует", даже Китай, старый друг, и тот отказался. Мол хоть ты мне Ким и друг, но торговля с США нам дороже. Сильно мы теперь от них зависим, не то что при Мао. И Россия хоть и предупредила что корейцы скорее траву будут есть чем поступятся принципами но дальше слов не пошла и резолюцию ООН против КНДР также подписала. Так что велика вероятность что нашему толстому любителю эмментальского сыра, "Человеку-ракете", как его окрестил Трамп, скоро придется похудеть во время быстрого бега по разным бомбоубежищам по мере их уничтожения доблестными Джи-Ай. Саддам как мы помним тоже бегал довольно долго и успешно, да вот только отбегался. И самого повесили и статую.

В заключении же можно вспомнить о небезызвестной песне Высоцкого, в которой упоминалось "здание, напоминавшее ООН" – про доброго молодца, который все туда рвался чтобы бороться с Кощеем, ну прямо как наш Дональд все желает изничтожить "ракетчика" Кима, который якобы угрожает ему и его союзникам. Тот молодец из песни был конечно дурак по профессии, а наш Трамп – умный, потому что он же президент Америки. Вон сколько стран его поддерживает, за сотню набежало, целая коалиция! Но только кончится это совсем не сказочно – может даже и сам Дональд пожалеет о своей несокрушимой уверенности.