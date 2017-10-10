Госдума займется финансами регионов

Важные налоговые законы и поправки в Бюджетный кодекс обсудят в нижней палате парламента на этой неделе. В вопросе финансового состояния российских регионов на правительственном часе депутаты разберутся вместе с представителями кабмина.

Во время "пленарки" 11 октября в нижней палате состоится правительственный час. Тема, которой он посвящен – межбюджетные отношения – очень важна и болезненна, подчеркнул первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. Он сообщил, что на вопросы депутатов ответят зампредседателя правительства Дмитрий Козак и глава Минфина Антон Силуанов. "Всем известно о неравномерном финансовом состоянии регионов. Более 2 триллионов рублей сегодня накопленный долг регионов, из них федеральному бюджету – более 1 триллиона. Все это, естественно, вызывает очень много вопросов, особенно в период обсуждения федерального бюджета", – отметил Жуков.



У депутатов на этой неделе запланировано и дополнительное пленарное заседание – 12 октября. Оно будет посвящено приоритетным для фракций законопроектам. Как сообщил первый заместитель председателя нижней палаты, в их числе документы, внесенные сразу тремя думскими фракциями.

"В частности, будут рассмотрены несколько альтернативных законопроектов о прогрессивной шкале подоходного налога. Эти законопроекты заявлены как приоритетные сразу тремя фракциями – КПРФ, ЛДПР и "Справедливой Россией". Точно так же, как и законопроект об отмене транспортного налога", – рассказал Александр Жуков по итогам заседания Совета Госдумы.

Что касается предложения о введении прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц, то фракция "Единой России" этот документ поддерживать не намерена, заявил Жуков. Возможно, что введение прогрессивной шкалы выглядит как более справедливое решение – поскольку те, кто зарабатывают больше, должны отдавать больший процент от своих доходов. "Но введение в свое время плоской шкалы дало очень серьезный позитивный результат - собираемость налогов резко выросла, и буквально в течение нескольких лет те серые доходы, которые просто не декларировались, вышли наружу", - подчеркнул первый вице-премьер.



Пленарное заседание в пятницу парламентарии посвятят поправкам в Уголовный и Налоговый кодексы. Кроме того, депутаты будут решать ряд кадровых вопросов. Первый вице-спикер отметил, что предстоит рассмотреть целый комплекс постановлений. Это связано с тем, что меняется заместитель председателя Госдумы и председатель комитета по экологии.