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Общество

Россияне получат качественную городскую среду

Фото: vk.com/gorsredaer
До конца года в рамках партпроекта "Единой России" "Городская среда" будет благоустроено более 19 тысяч дворовых территорий. Об этом на общественных слушаниях "Комфортная городская среда как один из приоритетов бюджета на 2018-2020 годы" в Госдуме заявил координатор партийного проекта Александр Васильев.
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"Горожане должны чувствовать свою сопричастность и интерес к происходящему в городе. Необходимо использовать современные коммуникации, которые помогут выявить мнение граждан, предложения по улучшению городской среды", – отметил он в своем выступлении. Для этого, уверен парламентарий, необходимо размещать в интернете и средствах массовой информации инициативы и документы городских властей в сфере благоустройства.

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"Единая Россия" дала старт новым партийным проектам

Васильев сообщил, что на реализацию партийного проекта выделено более 41 миллиарда рублей. Из них 25 миллиардов из федерального бюджета, а остальные 16 – из региональных. По его словам, в настоящее время в партийном проекте участвуют уже 1653 муниципалитета, а всего программой охвачено более 88 миллионов человек.

"Иными словами, больше половины страны соприкасаются с этим проектом", – подчеркнул депутат.

Всего же до конца 2017 года будет благоустроено порядка 19 тысяч дворов и более двух с половиной тысяч общественных территорий. "Прошло уже более 10 тысяч встреч партактива с гражданами", – поделился Васильев результатами проделанной работы. Кроме того, отметил он, разработаны методические и агитационные материалы, ведется просветительская работа среди граждан на тему формирования комфортной среды в российских городах.

Александр Васильев. Фото: youtube.com

Необходимо договориться с правительством о продолжении программы создания удобной городской среды, а также об объемах финансирования на эти цели в ближайшие пять лет, заявил в рамках слушаний замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме по законопроектной деятельности Андрей Исаев.

По его словам, сегодня недостаточно, чтобы человек имел место работы, зарплату и тратил ее, расположившись в своем жилище. Исаев уверен: российское общество пришло к тому, что одно из ключевых значений для человека имеет качество среды, в который он живет.

Андрей Исаев. Фото: youtube.com

Партпроект по созданию комфортной среды он назвал проявлением народной демократии, когда граждане сами могут определить, на какие цели должны потратить деньги местные и федеральные власти.

"Это наша с вами общая работа – по облагораживанию и благоустройству нашей с вами страны, родины", – подчеркнул парламентарий.

Фото: er.ru

В свою очередь, зампред думского комитета по экологии и охране окружающей среды, координатор партпроекта "ЕР" "Парки малых городов" Владимир Панов рассказал о создании парковых пространств в городах. По его словам, к настоящему моменту в программе приняли участие 317 малых городов, расположенные в 83 регионах.

Фото: vk.com/gorsredaer

Напомним, создание удобной городской среды стало общефедеральной задачей в России. Ранее президент Владимир Путин на встрече с представителями "ЕР" выразил полную поддержку этой программе. Глава государства отметил важность улучшения жизни горожан.

Автор: Иван Поляков10 октября 2017, 14:03

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