Спецпредставители Госдумы появятся в межпарламентских организациях

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин поручил разработать поправки в регламент о введении статуса спецпредставителя Госдумы в межпарламентских организациях. Об этом сообщил первый вице-спикер нижней палаты Иван Мельников.

"Вячеслав Володин дал поручение комитету по контролю и регламенту готовить соответствующие поправки в регламент Госдумы", – сказал он. По словам парламентария, вполне возможно, что статус спецпредставителей получит отдельный раздел в регламенте Госдумы.

Говоря о полномочиях и деятельности спецпредставителей, Мельников отметил, что нижняя палата будет направлять их в различные межпарламентские организации для обсуждения профильных вопросов. К примеру, в Госдуме может появиться спецпредставитель по развитию спорта. "Прозвучала фамилия Вячеслава Фетисова, он может быть таким первым спецпредставителем", – уточнил первый вице-спикер нижней палаты.

Он отметил, что в случае внесения поправок в регламент каждый спецпредставитель будет избираться отдельно на пленарном заседании. Мельников также подчеркнул, что предложение было поддержано всеми членами думского Совета.

"На следующей неделе, думаю, соответствующие изменения будут готовы", – добавил законодатель.

Напомним, поддержка и развитие межпарламентского взаимодействия является одним из приоритетов в работе нижней палаты парламента в осеннюю сессию-2017. В рамках него одним из основных мероприятий станет 137-я Ассамблея Межпарламентского союза – старейшей международной парламентской организации.





Мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 18 октября. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, фактически можно говорить о глобальном съезде парламентариев, поскольку участие в форуме подтвердили законодательные собрания десятков иностранных государств.

Помимо этого, в декабре в Москве пройдет конференция "Парламентарии – против наркотиков". Также Госдума намерена укреплять сотрудничество с евразийскими партнерами. Как отметил Вячеслав Володин, нижняя палата должна наполнять конкретным содержанием контакты с зарубежными коллегами.

