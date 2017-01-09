Папа Римский сделал важное заявление по Донбассу

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"Желаю, чтобы в Украине решительно устремлялись вперед в поиске реальных решений для полного осуществления обязательств, взятых на себя сторонами, и, прежде всего, чтобы был обеспечен быстрый ответ на гуманитарную ситуацию, которая до сих пор остается тяжелой", – сказал понтифик во время встречи с дипломатическим корпусом при Святом Престоле.
Напомним, в феврале прошлого года в Гаване состоялась встреча Франциска с главой Русской Православной церкви патриархом Кириллом. Встреча столь высокого уровня стала стала первой за всю историю взаимоотношений двух церквей.
По ее итогам стороны призвали верующих на Украине преодолеть раскол и взаимное отчуждение. Кроме того, главы двух церквей призвали католиков и православных на Украине жить в мире и согласии, выразив при этом надежду на скорое окончание гражданской войны в этой стране.
Франциск занимает папский престол с марта 2013 года. На данный момент понтифику 80 лет.
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