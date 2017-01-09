Папа Римский сделал важное заявление по Донбассу

Глава Римско-католический церкви призвал Украину найти реальное решение для облегчения положения жителей Донбасса. По его мнению, для этого необходимо исполнение обязательств, взятых на себя Киевом во время переговоров по дипломатическому урегулированию конфликта.

"Желаю, чтобы в Украине решительно устремлялись вперед в поиске реальных решений для полного осуществления обязательств, взятых на себя сторонами, и, прежде всего, чтобы был обеспечен быстрый ответ на гуманитарную ситуацию, которая до сих пор остается тяжелой", – сказал понтифик во время встречи с дипломатическим корпусом при Святом Престоле.

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Напомним, в феврале прошлого года в Гаване состоялась встреча Франциска с главой Русской Православной церкви патриархом Кириллом. Встреча столь высокого уровня стала стала первой за всю историю взаимоотношений двух церквей.

По ее итогам стороны призвали верующих на Украине преодолеть раскол и взаимное отчуждение. Кроме того, главы двух церквей призвали католиков и православных на Украине жить в мире и согласии, выразив при этом надежду на скорое окончание гражданской войны в этой стране.

Франциск занимает папский престол с марта 2013 года. На данный момент понтифику 80 лет.